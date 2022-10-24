События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 октября
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|52,2
|53 (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь)
|5,8%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|-2,7%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (3кв2022)
|0,4%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/(г/г) (3кв2022)
|2,5%
|3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|4,2%
|6,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае с начала года /YTD/(г/г) (сентябрь)
|3,6%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,3%
|5,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|7,1%
|5,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь)
|0,3%
|0,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь)
|79,39 млрд юаней
|84,74 млрд юаней (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|47,7
|49,8
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|52,9
|50,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|47,8
|47,2
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|45
|44,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|48,4
|48
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь)
|48,1
|47,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|48,8
|48,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|52
|51,1
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь)
|49,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|49,3
|45
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — итоги производственной деятельности за 1-9м2022
|RUB
|Лента — операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3кв2022
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 3кв/9м2022
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 3кв/9м2022
|RUB
|Газпром — СД (об одобрении сделки с заинтересованностью /с АО СОГАЗ/)
https://1prime.ru/experts/20221024/838560877.html