События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 октября
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь)
|75,2
|74,9
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь)
|94,5
|92,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь)
|84,3
|83,3
|11:55
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь)
|-2
|-13
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август)
|16,1%
|14,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
|108
|106,5
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,29%
|20:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,27 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2022
|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
https://1prime.ru/experts/20221024/838569365.html