Все ждут дивиденды
Российский рынок акций начал неделю нейтрально на невысоких оборотах. Индекс МосБиржи остается выше 2000 п. Пространство для дальнейшего подъема сохраняется.
Ключевой драйвер — дивиденды Газпрома, Татнефти и НОВАТЭКа, которые должны начать поступать на счета акционеров в самое ближайшее время.
C настолько большой концентрацией дивидендной массы при снизившейся ликвидности наш рынок сталкивается в первый раз. Поэтому допускаем по индексу дальнейшее движение наверх в сторону 2200 п. Удержание длинных позиций по рынку спекулятивно выглядит оправданным, короткие — предполагают повышенные риски.
В мире
На рынке США продолжается отскок. Индекс S&P 500 вырос на 1,2% и вернулся к 3800 п. Доходности гособлигаций перестали расти, что положительно для рынка акций. Пространство для более значительного отскока S&P 500 сохраняется.
Сегодня в центре внимания отчеты бигтехов: Microsoft и Alphabet.
В Великобритании новый премьер-министр. Риши Сунак позитивно воспринимается инвестиционным сообществом. Бывший глава Минфина стал новым премьером, что уже положительно сказалось на курсе фунта и стоимости гособлигаций страны.
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