Российский рынок акций начал неделю нейтрально на невысоких оборотах. Индекс МосБиржи остается выше 2000 п. Пространство для дальнейшего подъема сохраняется.

Ключевой драйвер — дивиденды Газпрома, Татнефти и НОВАТЭКа, которые должны начать поступать на счета акционеров в самое ближайшее время.

C настолько большой концентрацией дивидендной массы при снизившейся ликвидности наш рынок сталкивается в первый раз. Поэтому допускаем по индексу дальнейшее движение наверх в сторону 2200 п. Удержание длинных позиций по рынку спекулятивно выглядит оправданным, короткие — предполагают повышенные риски.

В мире

На рынке США продолжается отскок. Индекс S&P 500 вырос на 1,2% и вернулся к 3800 п. Доходности гособлигаций перестали расти, что положительно для рынка акций. Пространство для более значительного отскока S&P 500 сохраняется.

Сегодня в центре внимания отчеты бигтехов: Microsoft и Alphabet.

В Великобритании новый премьер-министр. Риши Сунак позитивно воспринимается инвестиционным сообществом. Бывший глава Минфина стал новым премьером, что уже положительно сказалось на курсе фунта и стоимости гособлигаций страны.