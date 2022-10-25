МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (октябрь) 75,2 75
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (октябрь) 94,5 92,4
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (октябрь) 84,3 83,3
11:55 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь) -2 -12
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август) 16,1% 14,4%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь) 108 106,5
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,29%  
20:55 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,27 млн барр  

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Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2022    
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    