Российский рынок акций уверенно растет на фоне дивидендного фактора. Инвесторы позитивно реагируют на притоки от выплат Газпрома, НОВАТЭКа и Татнефти. Во вторник индекс МосБиржи прибавил 3%, показав поступательный рост на протяжении всей торговой сессии. Обороты торгов также начали расти. Движение наверх еще может быть продолжено, в район 2200-2250 п. по индексу МосБиржи.

Повышенный спрос в голубых фишках. Опережающую динамику показывают наиболее ликвидные бумаги, что ожидаемо. Дивиденды от Газпрома едва ли должны идти во второй-третий эшелон на первом этапе, так что повышенный спрос в Сбербанке и нефтегазовом секторе выглядит оправданным. Индекс голубых фишек на этой неделе, скорее всего, будет выглядеть лучше индекса акций малой и средней капитализации. Менее ликвидные бумаги могут начать догонять чуть позже. Так что вскоре можно будет проводить ротацию портфеля, временно выводя из него наиболее выросшие за короткий отрезок времени бумаги.

Минфин начинает занимать по-взрослому. Ведомство проведет сегодня три аукциона ОФЗ: флоатеры, линкеры и выпуск с постоянным купоном. То есть предложены все основные типы госбумаг. При этом лимиты огромные — они установлены в объеме остатков доступных для размещений по конкретным выпускам. Это кратно больше тех 25 млрд руб., которые мы видели на прошлом аукционе. Наибольший спрос ожидаем в выпуске ОФЗ 29021 (лимит 475 млрд руб.), у которого ставка купона привязана к RUONIA.

В мире

Американский рынок акций продолжает уверенное восстановление. Индекс S&P 500 накануне вырос еще на 1,6%. Все сектора закрывались в плюсе. Мощный подъем на 4% прошел в перепроданном ранее секторе недвижимости (real estate), а вот энергетическая отрасль, которая долгое время была фаворитом у инвесторов, теперь отстает и вчера лишь незначительно выросла.

Подъем по S&P 500 продолжается две недели. В рамках этого отскока он вырос с минимумов уже на 10%. Торможение импульса может начаться в ближайшее время на фоне слабых отчетов и прогнозов бигтехов. Локальное препятствие по S&P 500 находится на 3890-3920 п.