События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 октября
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2022)
|6,1%
|7,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2022)
|1,8%
|1,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2022)
|1,5%
|1,8% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,966 млн
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь)
|-87,28 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь)
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь)
|28,8%
|-13,9%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (сентябрь)
|685 тыс
|585 тыс
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|3,25%
|4%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,725 млн барр
|0,2 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,583 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Сибирь — СД (кредитный план ПАО на 4кв2022, оргструктура исполнительного аппарата, план мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги передачи электроэнергии)
https://1prime.ru/experts/20221026/838587856.html