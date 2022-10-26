События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 октября
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (ноябрь)
|-42,5
|-41,9
|15:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (октябрь)
|1,25%
|2%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (октябрь)
|0,75%
|1,5%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|-0,6%
|2,4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|9,1%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|220 тыс
|15:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,898%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.10)
|544,4 млрд долл (на 14.10)
|RUB
|Магнит — финансовые результаты за 3кв2022
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022
|RUB
|Fix Price — операционные результаты за 3кв2022
https://1prime.ru/experts/20221026/838598132.html