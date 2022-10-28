События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 октября
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь)
|1,32
|1,34 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь)
|2,8%
|3,4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь)
|0,3%
|0,2% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2022)
|1,4%
|1,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2022)
|5,6%
|6,4% (факт)
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|1,2% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|4,2%
|1% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,5%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,6%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,5%
|0,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|8,9%
|8%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|1,5%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|9%
|8,1%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,1%
|-0,2%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2022)
|1,8%
|0,7%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,3%
|1,2%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,7%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|1,9%
|0,6%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|10%
|10,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|4,9%
|5,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2022)
|1,3%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|6,2%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (август)
|0,1%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|56,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|59,8
|59,8
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь)
|-2%
|-5%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|612
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|771
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-51,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|251,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|77 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|1,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-223,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-94,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|48,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом (октябрь)
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД /сайт ЦБ/
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022
|RUB
|Белуга Групп — закрытие реестра для участия в ВОСА (21.11.2022, в заочной форме, внесение изменений и дополнений в Устав ПАО)
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (предложения по кандидатурам и обсуждение кандидатов в СД, подготовка к проведению ВОСА)
https://1prime.ru/experts/20221028/838621363.html