МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь) 1,32 1,34 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь) 2,8% 3,4% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь) 0,3% 0,2% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2022) 1,4% 1,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2022) 5,6% 6,4% (факт)
5:30 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь) 0,1% 1,2% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 4,2% 1% (факт)
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,5% 0,2% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,6% 0,5%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,5% 0,6%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 8,9% 8%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 1,5% 0,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 9% 8,1%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,1% -0,2%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2022) 1,8% 0,7%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,3% 1,2%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,7%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 1,9% 0,6%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 10% 10,1%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 4,9% 5,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,5%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2022) 1,3% 1,2%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 6,2%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,3%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (август) 0,1% 0,1%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 56,2  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 59,8 59,8
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь) -2% -5%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 612  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 771  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -51,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 251,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 77 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 1,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -223,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -94,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 48,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом (октябрь) 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД /сайт ЦБ/    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2022    
  RUB Белуга Групп — закрытие реестра для участия в ВОСА (21.11.2022, в заочной форме, внесение изменений и дополнений в Устав ПАО)    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (предложения по кандидатурам и обсуждение кандидатов в СД, подготовка к проведению ВОСА)    