Что будет играть против курса рубля в ноябре?
В начале недели рублевые пары сохраняют боковое движение в диапазонах, которые сформировалась за последние 126 календарных дней (90 торговых дней). В фокусе внимания участников рынка заседание ФРС США и пятничный отчет по занятости в США. Полагаю, что Федрезерв уже знает данные по рынку труда за октябрь и учтет их на заседании 2 ноября. Дж. Пауэлл тоже выстроит свою речь с учетом последних данных по рынку труда, которые получит до их выхода. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 61,47 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 60,87 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 8,38 руб. За октябрь рубль подешевел к доллару США на 5,18%, к евро — на 7,36%, к юаню — на 0,58%.В начале ноября рубль продолжит незначительно сдавать свои позиции к доллару.
В понедельник баррель Brent подешевел на 3,77%, до $92,53. Котировки просели на слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также на фоне укрепления доллара перед заседанием ФРС США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась до 93,55 (+1%). Динамика доллара США и доходности казначейских облигаций являются ключевыми факторами для нефтяного рынка. Поскольку цена устояла выше поддержки $91,50, то можно рассмотреть умеренное повышение цены до $95. Поддержка остается на уровне $91,50.
Индекс Мосбиржи упал на 0,05%, до 2166,61 пунктов. Волатильность на фондовом рынке заметно снизилась в ожидании новой порции новостей. Учитывая, что в понедельник индекс остался торговаться выше 2150 п., то нужно быть готовым к ралли до 2200. По техническому анализу дорога открыта до 2320 п.
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