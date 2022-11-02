Во вторник, 1 ноября, торги на внутреннем валютном рынке проходили спокойно. Рубль был стабилен к своим конкурентам и торговался в боковом тренде. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 61,23 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 60,73 руб.

Торги открылись снижением по рублю, но он смог быстро собраться и перейти в наступление. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent торгуется по 95,80. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. В итоге пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 61,00-61,95 руб.

В последние дни наблюдается затишье. Активность участников рынка остается низкой, поскольку находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы. После оглашения решения внимание участников рынка переключится на пресс-конференцию Дж. Пауэлла. После выступления для рискованных активов важным событием станет пятничный отчет по рынку труда в США.

В среду Минфин проведет три аукциона ОФЗ. Рубль может укрепиться на успешных результатах аукционов, только сегодня фокус внимания прикован к заседанию ФРС США. В ожидании итогов заседания лихорадит все рынки. Рубль держится молодцом. По доллару ожидаем консолидации в ценовом диапазоне 60,50-62,00 руб. Сейчас для рубля нет факторов, которые бы могли его сильно укрепить или ослабить.

По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,37%, до $94,72. Рост котировок наблюдался с открытия азиатской сессии. Позитивом для рынка выступили слухи о том, что власти Китая планируют снять строгие антикоронавирусные ограничения. Также со вторника вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа. По нашим прогнозам, покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. Повышенную волатильность ожидаем во время пресс-конференции Дж. Пауэлла (21:30 мск).

С открытия основной сессии индекс Мосбиржи переписал максимум на 2185 п. и перешел в боковое движение. Общая внутридневная динамика оставалась нейтральной. Техническая картина остается неизменной. Индексу МосБиржи по-прежнему открыта дорога к зоне 2200-2300 п.