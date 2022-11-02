По итогам октября американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне на фоне целого ряда факторов. Во-первых, сказались ожидания участников рынка в части достижения пика в росте процентных ставок (рынок закладывает рост процентных ставок до 5% к марту 2023 г.). Во-вторых, относительно нейтральными стали результаты сезона отчетности: так, 52% из отчитавшихся компаний предоставили позитивный сюрприз по чистой прибыли (на уровне среднеисторических значений). Также сказалась позитивная сезонность, 4-й квартал — традиционно сильный для американского рынка. Несмотря на кратковременный рост, мы считаем, что глобальные негативные факторы: энергокризис в Европе, глобальное замедление деловой активности, инфляция — продолжат оказывать давление на рисковые активы, в связи с чем инвесторам стоит придерживаться консервативного подхода и выделяем следующие защитные активы — Newmont (крупнейшая золотодобывающая компания) и Incyte (представитель сектора здравоохранения).

Newmont, американская горнодобывающая компания, является вторым по величине производителем золота в мире с активами в США, Австралии, Перу, Гане, Суринаме. Также компания занимается производством меди на предприятиях Австралии и США. Компания торгуется с дисконтом в 18% по мультипликатору P/E к средним оценкам за последние 5 лет, дивидендная доходность составляет 4.9%. В этом году ожидается рост добычи золота на 5.6% (4-летний CAGR производства составляет 4.4%). Более 70% добычи компании осуществляется в Северной Америке и Австралии — юрисдикциях с более низкими рисками и продолжительной историей добычи металлов

Incyte — американская биотехнологическая компания средней капитализации, специализирующаяся на производстве препарата для лечения болезни крови — миелофиброза. Основным продуктом компании является препарат Jakafi, который в 2011 году получил одобрение и стал первым препаратом для лечения данного заболевания. В 2014 году Jakafi дополнительно получил одобрение в индикации истинной полицитемии (также разновидность болезни крови) и в 2019 — для лечения болезни отторжения донорских органов (Graft versus host disease). Ближайшими драйверами роста мы видим старт продаж в США препарата ruxolitinib для лечения болезни витилиго и рост продаж препарата Opzelura для лечения атопического дерматита. Акции компании торгуются по относительно низкому мультипликатору Forward EV/S (2023) на уровне 3,1x, что делает ее привлекательным объектом для поглощения с учетом ее текущего портфеля препаратов и пайплайна.