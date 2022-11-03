По данным Ромир, средняя стоимость базовой продовольственной корзины россиянина составила 3823 рубля. При этом дороже всего она обходится жителям Санкт-Петербурга и подмосковных Химок — более 4 тысяч рублей в месяц, Москва находится лишь на третьем месте.

В соответствии с методикой Росстата в состав условного минимального набора включено 33 наименования продовольственных товаров, а данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека. Это нужно, чтобы оценить динамику изменения цен на основные продукты питания и уровень жизни населения. Не стоит путать базовый проднабор с потребительской корзиной, куда входят непродовольственные товары и услуги.

Мониторинг базовой потребительской и продуктовой корзин принят во многих странах и используется для расчета индекса потребительских цен, однако состав таких корзин может существенно отличаться. Так в некоторых странах в продуктовые наборы зачастую включаются национальные блюда и напитки (например, верблюжье молоко, кумыс), учитываются изменения потребительских предпочтений (например, потребление вегетарианских продуктов), а кое-где отдельной категорией идут алкоголь и табак.

Состав российского проднабора стабилен уже долгие годы, а вот соотношение количество продуктов претерпело изменения. Так, за последние двадцать лет в нем стало меньше хлеба, картофеля, жиров и увеличилось количество фруктов и мясных продуктов. Однако требованиям Минздрава по рациональному питанию корзина все еще не удовлетворяет — в ней должно быть в три раза меньше сахара и кондитерских изделий.

Результаты исследования Ромир коррелируют с данными государственной статистики о стоимости минимального набора продуктов питания. Это означает, что федеральные сетевые игроки в целом привержены тому, чтобы удерживать стоимость основных продуктов на текущих уровнях. Это позволяет сохранить доступность базового рациона питания при сохранении качества и ассортимента. Оснований ожидать, что цены на какой-либо продукт или ряд продуктов в ближайшее время резко вырастут, нет.

Вероятнее всего, при проведении исследования в магазинах формата жестких дискаунтеров, стоимость корзины была бы еще ниже. Из данных исследования видно, что стоимость корзины в "магазинах у дома" формата "Пятерочки", например, зачастую оказывается ниже, чем в гипермаркетах, что достигается за счет гибкой ассортиментной и ценовой политики, активного использования собственных торговых марок, регулярных ценовых спецпредложений. Это отражает общую тенденцию изменения потребительского поведения жителей крупных городов в сторону более эффективных моделей, когда на смену стратегии "куда поехать для достижения цели" пришла стратегия "нужна ли поездка по городу для достижения поставленной цели".