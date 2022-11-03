В среду, 2 ноября, по итогам дня рубль закрылся в минусе по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 61,80 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 61,12 руб., юань/рубль — на 0,20%, до 8,41 руб.



Пара доллар/рубль сохранила боковое движение в диапазоне 61,00-62,00 руб. В первой половине дня цена снижалась до 61,04 руб. Во время вечерней сессии курс доллара восстановился до 61,91 руб. Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.



Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%-4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение индекс доллара резко подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Однако произошел резкий разворот, когда Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намек был на повышение до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 66%, на 75 б.п. — в 33.7%.



В четверг, 3 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,70 за баррель. По итогам дня цена на нефть подорожала на 0,98%, до 95,65 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $93,98. После выхода данных от Минэнерго США цена восстановилась до $96,41. Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3,1 млн баррелей (Прогноз был —200 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей (прогноз был —1,9 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).



Поскольку цена на Brent остается на высоком уровне, то нефтяной рынок продолжит поддерживать российскую валюту. По оценкам BitRiver, по нефти техническая картина на стороне покупателей. Они подготавливают почву к прорыву сопротивления $97,50.



В праздничный день 4 ноября 2022 года торги на Мосбирже проводиться не будут. Перед длинными выходными есть риски продвинуться к 62,50 руб. Верхняя граница четырехмесячного диапазона находится на уровне 65 руб. Цена может спокойно перемещаться до него, не вызывая паники у инвесторов.



Индекс Мосбиржи практически не изменился и закрылся вблизи цены закрытия во вторник. Значение индекса торгуется в узком коридоре. Сегодня или в понедельник нужно ожидать прорыв сопротивления 2185 и продвижение вверх до целевой зоны 2200 — 2300.