По итогам среды развитые рынки продемонстрировали негативную динамику. При этом основное давление пришлось на заокеанские площадки, которые успели отыграть решение ФРС США по ставке. Так, в Европе ведущие индексы потеряли до 0,9%, а в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 2,5% соответственно.

При этом решение американского регулятора поднять ставку на 75 б.п. не стало неожиданностью и полностью согласовывалось с консенсус-прогнозом. Однако сохранение жесткой риторики, указание необходимости дальнейшего повышения ставки, хоть и, возможно, более медленными темпами, а также указание на возможность перехода экономики Штатов в рецессию, спровоцировали волну продаж в американских акциях, как за счет фиксации прибыли по длинным позициям, накопленной рамках предыдущих двух недель роста, так и за счет открытия "коротких" позиций.

В среднесрочной перспективе давление на мировые рынки со стороны фактора ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками, скорее всего, сохранится. Жесткие монетарные условия ведут как минимум к замедлению мировой экономики, а также ухудшению показателей компаний, что будет способствовать пересмотру инвесторов ценовых ориентиров по ним. Это может привести к продолжению негативной динамики и обновлению октябрьских минимумов. На наш взгляд, в рамках развития данного сценария целью индекса S&P500 остается район 3 200 пунктов. Сигналом к его отмене может послужить закрепление индекса выше 4 100 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 95,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, отметим решение Банка Англии по ставке, публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг Великобритании и США, а также выход статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи потерял символические 0,02%, удержав позиции в районе 2 174 пунктов. Сегодня в ходе торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах и снижения нашего рынка. Ухудшение внешнего фона и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии продолжительных выходных окажут давление на рынок акций. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может перейти к коррекционному снижению и отступить ниже 2 150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск. доллар и юань поднимаются на 0,5% и 0,4%, торгуясь в районе 62,1 и 8,45 рубля соответственно. Евро, напротив, снижается на 0,1%, отступив до 61,1 рубля. Сегодня в ходе торгов пара доллар/рубль может попытаться продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 62 рублей. Способствовать ее росту будут ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и укрепление американской валюты на международном валютном рынке,а, а также пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.