Какие настроения сейчас царят на рынках
По итогам среды развитые рынки продемонстрировали негативную динамику. При этом основное давление пришлось на заокеанские площадки, которые успели отыграть решение ФРС США по ставке. Так, в Европе ведущие индексы потеряли до 0,9%, а в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 2,5% соответственно.
При этом решение американского регулятора поднять ставку на 75 б.п. не стало неожиданностью и полностью согласовывалось с консенсус-прогнозом. Однако сохранение жесткой риторики, указание необходимости дальнейшего повышения ставки, хоть и, возможно, более медленными темпами, а также указание на возможность перехода экономики Штатов в рецессию, спровоцировали волну продаж в американских акциях, как за счет фиксации прибыли по длинным позициям, накопленной рамках предыдущих двух недель роста, так и за счет открытия "коротких" позиций.
В среднесрочной перспективе давление на мировые рынки со стороны фактора ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками, скорее всего, сохранится. Жесткие монетарные условия ведут как минимум к замедлению мировой экономики, а также ухудшению показателей компаний, что будет способствовать пересмотру инвесторов ценовых ориентиров по ним. Это может привести к продолжению негативной динамики и обновлению октябрьских минимумов. На наш взгляд, в рамках развития данного сценария целью индекса S&P500 остается район 3 200 пунктов. Сигналом к его отмене может послужить закрепление индекса выше 4 100 пунктов.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 95,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, отметим решение Банка Англии по ставке, публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг Великобритании и США, а также выход статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи потерял символические 0,02%, удержав позиции в районе 2 174 пунктов. Сегодня в ходе торгов ожидаем активизации продаж в российских бумагах и снижения нашего рынка. Ухудшение внешнего фона и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии продолжительных выходных окажут давление на рынок акций. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может перейти к коррекционному снижению и отступить ниже 2 150 пунктов.
На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск. доллар и юань поднимаются на 0,5% и 0,4%, торгуясь в районе 62,1 и 8,45 рубля соответственно. Евро, напротив, снижается на 0,1%, отступив до 61,1 рубля. Сегодня в ходе торгов пара доллар/рубль может попытаться продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 62 рублей. Способствовать ее росту будут ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам и укрепление американской валюты на международном валютном рынке,а, а также пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221103/838694209.html