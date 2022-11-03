В среду Индекс МосБиржи продемонстрировал нейтральную динамику на низких оборотах в течение основной торговой сессии, однако на вечерней сессии резко активизировались продавцы. В конечном итоге индекс потерял около 1,5%.

При этом доля вечерней сессии в общем объеме торгов выросла до 25%, став в два раза выше обычного. Скорректировалось большинство голубых фишек, хуже рынка повел себя сектор IT, который до вчерашнего дня показывал уверенную опережающую динамику на этой неделе.

Стало известно, что Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить еще 256 руб. на акцию за 9 месяцев 2022 года. Новость о еще одних дивидендах компании позитивна для российского рынка в целом, поскольку речь идет о дополнительном притоке на free-float ЛУКОЙЛа почти в 97 млрд рублей.

С учетом выплат за II полугодие 2021 года дивиденды Лукойла составят в совокупности 793 руб. или 16,8% дивдоходности по текущим котировкам бумаг компании. Учитывая вес бумаг ЛУКОЙЛа в индексе МосБиржи, его дивидендный гэп, который состоится 20 декабря отберет у рынка примерно 50 пунктов или почти 2,5%. В то же время общий сентимент в отношении акций компании по-прежнему позитивный. К дате декабрьской отсечки бумаги могут оказаться выше текущих значений котировок.

Аукционы Минфина, разместившего ОФЗ, вновь оказались успешны. В рамках размещения ведомство смогло разместить облигации на сумму 167 млрд рублей. Таким образом, Минфин перевыполнил свой ежеквартальный план по заимствованиям больше чем в 2,5 раза. Как и ожидалось, наибольшим спросом пользовались флоатеры, с которыми ведомство смогло привлечь 108 млрд рублей.

Решение ФРС

Федрезерв, как и базово предполагалось, увеличил ставку на 75 б.п., до 3,75-4,00%. В релизе регулятора можно заметить намек на возможное изменение темпов ужесточения денежно-кредитной политики. ФРС сообщает, что отныне в дальнейшей политике намерен учитывать кумулятивное воздействие повышений, уже состоявшихся ранее.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил ослабление американской экономики в сравнении с ситуацией годичной давности. Инфляционное давление за последнее время оказалось более сильным, чем ожидалось. Как считает Пауэлл, в определенный момент разумно будет затормозить темп повышения ключевой ставки. Это может быть в декабре или феврале.

Реакция рынков

Индекс S&P 500 после заседания ФРС и комментариев Пауэлла отступил на 2,5%. По оценкам FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки в декабре на 50 б.п. выросла до 61,5%. До этого базовым сценарием был рост еще на 75 б.п.

Однако главной причиной рыночного негатива стал тезис Пауэлла о том, что предельный уровень ставки может оказаться выше предыдущего таргета в 4,6%. Таким образом, ставку могут поднять в 2023 г. и до 5%, что вызвало напряжение у участников рынка.