Российская валюта в течение завершающейся короткой рабочей недели оставалась в «боковом» коридоре, отражая курсовую динамику форекса, где евро слабел до 0,973 доллара (минимума с 21 октября). В итоге, курс доллара и евро консолидировались в достаточно узких коридорах: 61,04-62,48 рубля и 60,15-61,53 рубля, соответственно.

Факторами курсовой динамики рубля было завершение октябрьского пика налоговых выплат и соответственно — сокращение экспортерами продаж валюты. Внешний фон при этом был относительно позитивным. Рынок нефти на неделе, в очередной раз удержавшись выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent, по-прежнему пытается вернуться в район 95 долларов.

При этом главным препятствием для такого возвращения является решение ФРС США, повысившей в среду базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых. Это ухудшает перспективы мирового экономического роста и ослабляет спрос на углеводороды.

В целом, же курс доллара за укороченную неделю поднялся на 40 копеек до 61,9 рубля (на вечер пятницы), евро упал на 40 копеек, до 60,7 рубля, курс юаня остался около 8,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю подросла до 5,9 тысячи против 5,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛ НА АУКЦИОН ПО ОФЗ

Рубль начал короткую рабочую неделю стабилизацией к основным резервным валютам в отсутствие сильных сигналов. При это последний день уплаты налогов в октябре отчасти поддерживал курс валюты РФ.

Однако рынок нефти попал под давление и передавал его рублю на фоне китайских новостей. В городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ужесточение коронавирусных ограничений может негативно сказаться на экономике страны, что отражается на ожиданиях вокруг спроса на углеводородное топливо.

В середине недели определенное давление на курс рубля оказали итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. Так, ведомство на безлимитных аукционах в среду разместило облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 167 миллиардов рублей, собрав совокупный спрос в 326 миллиардов рублей. Однако негативом стало, в частности, то, что Минфин предложил максимальную за последние годы премию по доходности в классическом выпуске ОФЗ с постоянным купонным доходомсерии 26240 с погашением в июле 2036 года (около 1,5 процентного пункта).

Это обусловило падение цен госбумаг и стало сигналом о снижении привлекательности рублевых финансовых инструментов.

ПРОГНОЗЫ

Завершение укороченной рабочей недели рубль провел в боковом движении, отыгрывая динамику форекса, на котором евро упал к минимумам за две недели.

Поводом для этого стало решение ФРС США, повысившей в среду базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75-4% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания Федрезерва заявил, что регулятор продолжит повышение ставки, хотя и допустил снижение темпов ее роста на следующих заседаниях.

На грядущей неделе курс может вернуться в прежний диапазон 60-62 рубля в условиях сохранения сильного торгового баланса РФ. Однако высокие геополитические и санкционные риски будут ослаблять профицит баланса и соответственно — поддавливать на российскую валюту по мере приближения завершения текущего года.