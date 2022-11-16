Во вторник, 15 ноября, рубль показал смешанную динамику. Потери к евро составили больше из-за динамики на Forex. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 60,40 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,83%, до 62,82 руб., юань/рубль — на 0,19%, до 8,55 руб.

Курс доллара торговался в узком диапазоне 60,00-60,70 руб. Высокая волатильность на мировых рынках наблюдалась на американской сессии. Индекс доллара развернулся вверх, рискованные активы пошли вниз. Доллар подорожал на сообщениях о том, что две ракеты якобы упали на территории Польши. В МИД Польши заявили, что упавшие ракеты — «российского производства». Власти привели все службы в состояние повышенной готовности. В России говорят о провокации. Лидеры G7 проводят экстренное заседание в связи со взрывом. Рубль слабо отреагировал на геополитические факторы, поскольку в России стартовал налоговый период. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября. Геополитические факторы важны для валютного рынка, но у рубля к ним выработался иммунитет с марта.

Торги по нефти завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,34%, до $93,74. В течение для цена повышалась до $95,72. Покупатели отступили от внутридневного максимума на фоне восстановления доллара после сообщений из Польши.

В среду на торгах в Азии рубль торгуется на уровне 60,60 руб. за доллар. Польша хочет задействовать 5 статью НАТО (коллективная оборона альянса), поэтому неизвестно по какому сценарию будут развиваться события в мире до конца ноября. У рубля есть поддержка от нефти и налогового периода, поэтому сильного ослабления нацвалюты не ожидается.

Диапазон для движения сохраняется между уровнями 60,00-62,50 руб. Если рост по доллару продолжится на фоне геополитических рисков, то покупателям в нефти придется отойти к уровню $90,00. По оценкам BitRiver, сопротивлением на сегодня выступит уровень $97 за баррель.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,96%, до 2223,26 пунктов, индекс РТС — 0,89%, до 1159,59 пунктов. Распродажи произошли на вечерней сессии из-за геополитических факторов. По инциденту Минобороны РФ заявили, что не наносили удары по целям вблизи украинско-польской государственной границы. Так как резкого восстановления индексов не было, то техническая картина начала указывать на продолжение нисходящей коррекции. Поддержкой выступает уровень 2195 п. Если покупатели не смогут его защитить до конца недели, коррекция усилится.