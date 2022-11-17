В среду, 16 ноября, рубль продолжил показывать смешанную динамику и торговаться в ограниченных диапазонах против иностранных валют. На фоне инцидента в Польше курс доллара повышался до 61,06 руб. Напряженность ослабла, пара доллар/рубль вернулась к уровню 60 руб.

Дополнительную поддержку рубль получил от налогового периода и аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. На трех первичных аукционах ведомство продало ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей при общем спросе более 1,195 трлн рублей. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 60,35 руб., юань/рубль — на 0,67%, до 8,49 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,08%, до 62,87 руб.

По итогам торгов в среду, нефть марки Brent подешевела на 1,13%, до $92,68 за баррель. Активность на рынке была низкой несмотря на новости о инциденте с судном в Оманском заливе. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,4 млн баррелей, до 435,36 млн баррелей (прогноз был —1,9 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, до составили 207,94 млн баррелей (прогноз был +200 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей (прогноз был —1 млн баррелей).

В четверг, 17 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,80 за баррель. По нашим оценкам, поддержка нефти находится на отметке $90. Вероятна просадка до $88. Нефтяной рынок окажет влияние на динамику курса рубля, если цена упадет ниже него.

Рубль стабилен на негативных факторах, поэтому в налоговый период сохранит колебания около уровня 60 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2227,19 пунктов, индекс РТС — на 1163,59 пунктов. Российский рынок акций вчера отыграл снижение. В ближайшие два месяца фондовый рынок поддержат дивидендные выплаты крупнейших российских компаний. На сегодня для индекса Мосбиржи выступает уровень 2250. Техническая картина для индекса благоприятная.