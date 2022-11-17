В среду мировые рынки перешли к коррекционному снижению. Так, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, снизились на 0,8% и 0,7%. Поводом к подобной динамике могло послужить желание части участников торгов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, накопленную в рамках волны роста, начавшейся 4 ноября. При этом статистика по розничным продажам в США, оказавшаяся лучше ожиданий, не смогла переломить тенденцию дня, а поводом к фиксации мог послужить подход ведущих индексов к важным сопротивлениям. При этом среди развитых рынков основное давление пришлось на европейские площадки, где основные индексы потеряли в пределах 1%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1% и 0,8% соответственно. Отметим, что индекс S&P500 продолжает движение под нижней границей диапазона сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов и до прохождения данного диапазона говорить о сломе нисходящего тренда, на наш взгляд, преждевременно.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,2%, торгуясь в районе 91,8 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики, способной сегодня повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне, статистики по заявкам на пособие по безработице и разрешениям на строительство в США, а также индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

В среду индекс Мосбиржи смог прибавить 0,2%, поднявшись до 2 227 пунктов. При этом в ходе торгов он протестировал поддержку на отметке 2 200 пунктов, после чего перешел к восстановлению. Сегодня, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть, российские акции вновь могут оказаться под давлением, в результате чего есть риски новой попытки пробоя данного уровня поддержки. При этом, если российскому рынку удастся удержать позиции над ней, сценарий восстановления индекса Мосбиржи с целями в районе 2 300 — 2 350 пунктов останется в силе.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 60,5 рубля, евро практически не изменился, удерживая позиции у отметки 62,9 рубля, китайский юань снижается на 0,2% до 8,48 рубля. В ходе сессии ожидаем некоторого давления на национальную валюту, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть. Однако покупки в иностранных валютах будут сдержанными на фоне приближающегося пика налоговых выплат, что на следующей неделе стимулирует спрос на рубль со стороны экспортеров и будет способствовать его укреплению.