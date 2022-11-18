В четверг, 17 ноября, на валютном рынке не произошло кардинальных изменений. Рубль подорожал к евро и юаню, отражая их динамику на мировом валютном рынке, и подешевел к доллару. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 60,53 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,86%, до 62,33 руб., юань/рубль — на 0,47%, до 8,45 руб.

Укрепление американской валюты и падение нефтяных котировок сыграли против рубля. Рубль слабо реагирует на негативные факторы, поскольку находится под влиянием налогового периода. В середине ноября эффект от продаж экспортной валютной выручки нивелирует большую часть негатива.

Индекс доллара обновил недельный максимум на фоне роста розничных продаж, которые оказались выше прогнозных значений. Статистика несколько охладила рыночные ожидания по рецессии США. Инвесторы все-таки рассчитывают на то, что Федрезерв уменьшит шаг повышения ставки на заседаниях 14 декабря 2022 и 1 февраля 2023.

Спрос на рисковые активы уменьшился после выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он заявил, что центральный банк должен продолжать повышение процентных ставок, пока ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность. Возросли опасения, что ЦБ может еще один раз поднять ставку на 75 б.п. на заседании 14 декабря, а потом сократить темпы повышения до 50 и 25 базисных пунктов.

Доллар США продолжает торговаться около уровня 60 руб. На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $90,53 за баррель. По нашим оценкам, покупатели отступили к поддержке на фоне укрепления доллара и ухудшения ситуации с коронавирусными ограничениями в Китае. Китай по-прежнему вводит карантины в целых регионах, чтобы сдержать рост случаев заражения.

В свою очередь рубль черпает силы от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября. При текущем внешнем фоне резких колебаний по рублю не ожидается. По доллару ожидаем консолидации около уровня 60 руб. в диапазоне 2 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,64%, до 2212,93 п., индекс РТС — на 1,03%, до 1151,56 п. Торговая сессия на фондовом рынке была относительно спокойной. Покупатели не стали штурмовать сопротивление 2250 п. Внешний фон нейтральный для рынка. Есть мысли, что сегодня индекс Мосбиржи попытается пройти 2250, чтобы продвинуться выше до 2330 п.