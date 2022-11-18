Brent пошел вниз
Котировки Brent упали ниже $90 за баррель — почему это произошло и как долго будут продолжаться снижение?
Давление на цены оказали опасения за спрос на топливо на фоне ухудшения экономических перспектив крупнейших потребителей нефти — США и Китая.
Риски более тяжелой рецессии в американской и глобальной экономиках возросли после того, как глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард указал на возможность подъема ставки ФРС в диапазон 5-7% с текущих 4% для сдерживания инфляции. Это выше, чем ожидал рынок и официальные прогнозы Федрезерва.
В результате рынок повысил ожидания по пику ставки ФРС до 5,25% с 5%. Ожидается, что пиковая ставка будет достигнута в мае 2023 года. Чем выше будет ключевая долларовая процентная ставка, тем больше замедлится американская и мировая экономики и тем ниже будет спрос на нефть и другое сырье.
Вторым негативным фактором для сырьевых цен стало возобновление роста числа заболевших ковидом в Китае (крупнейший импортёр нефти). Официальные лица КНР заявляют, что пока продолжат придерживаться политики «нулевой терпимости» к ковиду. Это негативно сказывается на экономическом росте Китая и потреблении сырья.
В то же время некоторую поддержку нефтяным ценам оказывают риски сокращения экспорта российской нефти после вступления в силу с 5 декабря европейского эмбарго на импорт российской нефти и возможного введения потолка цен на нефть РФ.
Также не исключены словесные интервенции со стороны альянса ОПЕК+ о возможных новых сокращениях нефтедобычи. Напомним, что ближайшая встреча стран ОПЕК+ состоится 4 декабря. Страны ОПЕК прямо говорили о том, что им желательна цена на нефть Brent на уровне $90 за баррель.
Считаем вполне вероятным, что котировки Brent дойдут до $85 за баррель после чего страны ОПЕК+ начнут поддерживать рынок.
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