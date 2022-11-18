Российская валюта в течение рабочей недели «приклеилась» к доллару, практически не меняясь к нему. При этом евро и юань демонстрировали более волатильные торги в парах с рублем, отражая курсовую динамику форекса.

Там европейская валюта продолжила по инерции расти и обновила максимум с июля на уровне 1,0481 доллара. Доллар против юаня после обновления на неделе минимума с 21 сентября (7,0248) затем немного отскочил — до 7,1641.

Поводом для слабости доллара стало смягчение ожиданий относительно дальнейшего повышения учётной ставки ФРС США. По данным CME Group, 81% аналитиков прогнозируют её повышение в декабре только на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. При этом ещё недавно большинство склонялось к более резкому повышению — на 0,75 пункта, как это происходило на нескольких предыдущих заседаниях Федрезерва.

В итоге, курс доллара на российском рынке на неделе колебался в диапазоне 60,04-61,07 рубля, евро –61,05-63,09 рубля, юаня – 8,43-8,59 рубля.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то на неделе, ее цена, не сумев удержаться около уровня 95 долларов за баррель сорта Brent, сползла в район 87,3 доллара – к минимуму с 3 октября.

Несмотря на сообщения об уходе Китая от принципа «нулевой терпимости к ковиду», этот крупнейший в мире импортер нефти сохраняет антиковидные ограничения. Спрос на углеводородное топливо в странах еврозоны также остается низким даже в условиях приближающегося запрета Европейского союза на поставки российской нефти.

При этом геополитические риски в виде приостановки работы южной ветки нефтепровода «Дружба» и падения ракет в Польше были быстро нивелированы и не принесли ощутимой волатильности в нефтяные котировки.

В целом, же курс доллара за неделю прибавил 14 копеек до 60,68 рубля (на вечер пятницы), евро вырос 56 копеек, до 62,77 рубля, юаня – на 3 копейки до 8,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 5,25 тысячи против 5,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ УСПЕЛ ШАРАХНУТЬСЯ ОТ ГЕОПОЛИТИКИ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией к доллару и падением к юаню. Китайская валюта в начале недели мощно укреплялась на форексе в рамках коррекции: после недавнего обновления долларом максимума с декабря 2007 года — выше отметки 7,3 юаня.

Евро также демонстрировал укрепление на форексе, транслируя его и в пару с рублем. Валютные инвесторы обратили внимание на некоторое улучшение состояния экономики еврозоны, о чем свидетельствуют статданные. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе. Аналитики ожидали дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

Кроме того, ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Наконец, индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до минус 38,7 пункта с минус 59,7 пункта месяцем ранее, а индекс текущих экономических условий — до минус 65,1 пункта с минус 70,6 пункта.

Начавшийся в России налоговый период по традиции оказывает поддержку рублю. Экспортеры оценивают суммарные бюджетные платежи ноября в 2,7 триллиона рулей, что, впрочем, не так много для последних месяцев.

В середине недели на рынке возникли геополитические риски из-за падения ракет в Польше и приостановки работы южной ветки нефтепровода "Дружба". Однако обвинения в адрес России не подтвердились, а выяснение обстоятельств оперативно прошло ночью, поэтому рубль даже не успел отреагировать на эти события.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в привычном боковике против доллара и даже остальных наиболее торгуемых валют.

Не вывело валютный рынок из равновесия даже рекордное по величине размещение ОФЗ Минфином РФ. Ведомство продало за день госбумаг на 823 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 1,195 триллиона рублей. При этом основной вклад в этот результат внесли ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29022. При спросе более чем в 904 миллиарда рублей объем размещения составил 750 миллиардов.

Таким образом, курс рубля остается заложником финансовых потоков на бирже, которые в первую очередь определяются торговым балансом. При этом то, как быстро восстановилась работа южной ветки трубопровода "Дружба" (не прошло и суток), показывает, что спрос на российские углеводороды высок, несмотря ни на что. А эта ветка обеспечивает лишь около 5% всего российского нефтяного экспорта. Это дает основания надеяться на сохранение высоких валютных поступлений в страну, даже несмотря на различные эмбарго или попытки лимитирования цены российской нефти. Значит курс пока будет оставаться около 60 рублей за доллар.