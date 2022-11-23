МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День благодарности труду — выходной день    
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,835 млн барр -4,8 млн барр (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 47,2 47
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 51,7 50,6
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 45,1 45
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 46,5 46,2
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Эдуардо Фернандеза-Болло    
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,4 46
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь) 47,3 47
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 48,6 48
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь) 48,2 47,2
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,2 45,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 48,8 48
12:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
13:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
16:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) -2,4%  
16:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,526 млн  
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) -0,5% 0,1%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь) 0,4% 0,4%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 222 тыс 225 тыс
16:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC Кетрин Манн    
17:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 50,4 50
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь) 48,2  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 47,8 47,9
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 52,7  
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 54,7 55
18:00 USD США — Продажи нового жилья (октябрь) 603 тыс 570 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь) -10,9%  
18:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE Хью Пилла    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,4 млн барр  
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,624 млн барр  
22:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC Хью Пилла    
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    