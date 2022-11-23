События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 ноября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День благодарности труду — выходной день
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,835 млн барр
|-4,8 млн барр (факт)
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|47,2
|47
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|51,7
|50,6
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|45,1
|45
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|46,5
|46,2
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Эдуардо Фернандеза-Болло
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,4
|46
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь)
|47,3
|47
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|48,6
|48
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь)
|48,2
|47,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,2
|45,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|48,8
|48
|12:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|13:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м)
|-2,4%
|16:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,526 млн
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|-0,5%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|225 тыс
|16:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC Кетрин Манн
|17:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|50,4
|50
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь)
|48,2
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|47,8
|47,9
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|52,7
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|54,7
|55
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (октябрь)
|603 тыс
|570 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь)
|-10,9%
|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE Хью Пилла
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,4 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,624 млн барр
|22:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC Хью Пилла
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
https://1prime.ru/experts/20221123/838919178.html