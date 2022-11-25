События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 ноября
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День благодарения — раннее закрытие торгов /в 13:00/
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь)
|3,4%
|3,6% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2022)
|1,7%
|1,1%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,1%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь)
|-41,9
|-39,6
|11:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Энел Россия — ВОСА (повторное, реестр закрыт 31.10.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго")
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (19.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022)
|40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021
|69,78 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Газпром — СД (об увеличении программы внешних финансовых заимствований ПАО в 2022)
|RUB
|НК РуссНефть — СД (бизнес-план на 2023)
https://1prime.ru/experts/20221125/838947392.html