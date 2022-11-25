Российская валюта в течение рабочей недели продолжила стабилизироваться к доллару. При этом евро и юань продолжили демонстрировать более волатильные торги в парах с рублем, отражая их курсовую динамику на форексе.

Там европейская валюта после ослабления на неделе до 1,022 доллара затем вернулась в район максимумов с июля – до 1,045 доллара. Доллар против юаня продолжил подрастать и в конце недели стоил 7,175 юаня – на фоне возросших опасений по поводу распространения ковида в Китае.

В итоге, курс доллара на российском рынке на неделе колебался в диапазоне 60,31-61,2 рубля, евро –61,89-63,97 рубля, юаня – 8,41-8,5 рубля.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то на неделе он продемонстрировал широкие колебания – от 82,3 доллара за баррель сорта Brent до 89,9 доллара. В конце недели она торговалась около 84 долларов. Участники нефтяных торгов в моменте обращают внимание на планы ЕС о вводе "потолка цен" на российскую нефть, поставляемую в Европу. Также внушают опасения прогнозы по поводу падения спроса на углеводороды со стороны Китая, где число зараженных ковидом вышло на рекордные уровни.

В целом, же курс доллара за неделю прибавил 10 копеек до 60,5 рубля, евро вырос на 48 копеек, до 62,92 рубля, юаня упал на 7 копеек до 8,42 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 5,1 тысячи против 5,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль начал рабочую неделю разнонаправленной динамикой, реагируя на колебания «нефтяного маятника». Вначале валюта РФ ощутимо слабела, затем коррекционно росла.

Таким образом она отреагировала на слухи о том, что ОПЕК+ будет в начале декабря рассматривать повышение на 500 тысяч баррелей в сутки суммарной квоты альянса на добычу нефти. Нефть на этом рухнула, потянув рубль также вниз.

Однако затем Саудовская Аравия заявила, что планирует сохранять текущую квоту (на 2 миллиона баррелей ниже максимально возможного объема добычи для августа) до конца следующего года. Это толкнуло нефтяные котировки вверх и укрепило рубль.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в привычном боковике против доллара и слабел к евро на фоне его укрепления на форексе.

Пик налогового периода ноября поддержал курс рубля в условиях слабой динамики рынка нефти. При этом неспособность Запада быстро договориться о потолке цен для нефти из России несколько ослабила давление на рынок "черного золота", однако риски карантинов в Китае давили на него.

Минфин России после рекорда предыдущей недели на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на значительные 167 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 670 миллиардов рублей. Таким образом, ведомство стимулирует спрос на рублевый долг.

Однако на курс российской валюты пока продолжают действовать только биржевые потоки, зависящие от экспорта и импорта: первый попадает под риски сокращения, а второй – под риски роста. Это создает риски давления на рубль и отход курса доллара вверх от психологического уровня 60 рублей.

Между тем, в условиях девалютизации от недружественных валют возросла активность торгов казахстанским тенге за рубли на Московской бирже в последние месяцы и особенно — в ноябре. Так, если в августе на торгах расчетами "завтра" объем равнялся 6,8 миллиарда рублей, в сентябре – 7,3 миллиарда, в октябре – 9,1 миллиарда, то за неполные четыре недели ноября он уже составил 13,4 миллиарда рублей.