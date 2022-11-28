В пятницу, 25 ноября, по итогам дня рубль укрепился по всему рынку. Пара доллар/рубль снизилась на 0,28%, до 60,50 руб., евро/рубль — на 0,44%, до 62,92 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 8,41 руб.



Рубль провел неделю в боковом тренде против иностранных валют. Пик налоговых платежей поддерживал его в течение пяти дней. Неспособность Запада и ЕС договориться о потолке цен на российскую нефть немного ослабило давление на нефтяной рынок. Это позволило рублю остаться на уровне 60,50 руб.



Доллар США после "Дня благодарения" отошел от минимума в рамках коррекции. Он оказался под давлением на ожиданиях замедления Федрезервом темпов повышения ставок после снижения потребительских и производственных цен в США. Торги на локальном валютном рынке в пятницу прошли в довольно узком диапазоне из-за укороченной торговой сессии в США.



В понедельник, 28 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3%, до $81,22 за баррель. Цены на нефть снизились на фоне ослабления санкций США в отношении Венесуэлы и протестов против карантинных мер в Китае. США предоставили Chevron лицензию на возобновление добычи нефти в Венесуэле. Покупатели занервничали, поскольку на горизонте появился уровень $77 за баррель. По оценкам BitRiver, это технический уровень, поэтому при ликвидации длинных позиций цена способна быстро достигнуть его. Доллар вышел в плюс, чем дополнительно создает проблемы покупателям.



На Мосбирже пара доллар/рубль повысилась на 0,36%, до 60,72 руб. Пик налоговых платежей пройден, поэтому на фоне снижения нефтяных котировок по рублю ожидается ослабление в район 62 руб.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,70%, до 2195,17 пунктов, индекс РТС — на 0,45%, до 1141,07 пунктов. Активность участников рынка оставалась низкой, как на других биржах. По индексу Мосбиржи сформировался внутридневной диапазон 2161-2235 п. Если торги в понедельник закроются у нижней границы канала, готовимся к его падению до 2075 п. Движение выше 2161 п. и восстановление до верхней границы диапазона, будет указывать на готовность рынка вернуться к уровню 2290 п.