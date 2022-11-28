На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станет большой блок важной макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем статистику по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в США, которая является важным фактором для американского регулятора при принятии решений в рамках денежно-кредитной политики, а также данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе в развитых экономиках на фоне подъема ставок. Плюс к этому, отметим выход в Штатах индексов потребительского доверия и расходов на личное потребление, а также пересмотр ВВП страны за третий квартал. Из европейской статистики инвесторам также стоит обратить внимание на предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне и изменению количества безработных в Германии. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях представителей ведущих Центробанков, в словах которых участники торгов будут искать намеки на дальнейшие шаги в рамках ДКП. В частности, здесь выделим выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла, которое состоится в среду, и главы ЕЦБ К. Лагард в понедельник и пятницу.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. На фоне протестов против ковидных ограничений в Китае, ведущие азиатские площадки теряют до 1,4%. Исключение составляет рынок Индии, поднимающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 3%, торгуясь в районе 81,1 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, закончив неделю в районе 2 195 пунктов. Сегодня вновь ожидаем преобладания продаж в российских акция. Ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на внешних площадках и существенное падение цен на нефть будут оказывать давление на российский рынок, что приведет к его дальнейшему снижению. Так, в ходе сегодняшних торгов это может привести к отступлению индекса Мосбиржи к минимумам прошлой неделе, установленным в районе 2 160 пунктов. Уход ниже данной отметки подтвердит активизацию коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар подтягивается на 0,5%, поднявшись выше 60,8 рубля, евро и юань теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 62,9 и 8,41 рубля соответственно. В ходе торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту. Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение со стороны экспортеров предложения иностранной валюты будут способствовать ослаблению рубля. Так, в ходе сегодняшних торгов пара доллар/рубль может протестировать верхнюю границу диапазона 60-61 рубль, в котором провела предыдущие 11 сессий.