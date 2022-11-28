Индекс МосБиржи остается в боковике, консолидируясь около 2200 п. Под конец прошлой недели торговая активность продолжила падать, котировки незначительно снизились. Пятничные обороты оказались минимальными с начала осени.

Внешний фон сегодня не располагает к росту, учитывая слабую динамику цен на нефть. Индекс МосБиржи может начать постепенно сползать вниз в сторону 2080-2120 п.

Отчет Русгидро

Сегодня компания опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 г. Мы ожидаем в целом слабых результатов. Текущая оценка бумаг выглядит фундаментально завышенной относительно сектора.

Падение цены на нефть

Фьючерсы Brent сегодня с утра ушли ниже $82. Ценовая слабость нефти обусловлена как усилением рисков долгосрочного замедления темпов роста мирового ВВП из-за повышения ставок мировыми ЦБ, так и ожиданием установления странами G7 и ЕС высокого уровня "потолка цен" на нефть из России. Кроме того, новые волны распространения COVID-19 в КНР и многочисленные локдауны способствуют ухудшению прогнозов по спросу.

Текущая картина по Brent пока выглядит слабо, не исключена кратковременная просадка ниже $80. Наблюдаемое падение Brent, очевидно, может не устроить альянс ОПЕК+, поэтому вероятны новые решения по сокращению нефтедобычи. Следующее заседание пройдет 4 декабря.

Первые результаты Черной пятницы

По данным Adobe Analytics, онлайн-расходы в США в этом году станут рекордными для Черной пятницы $9,12 млрд. Это на 2,3% выше прошлого года, но все же ниже уровня инфляции. Согласно предварительным данным, собранным Sensormatic Solutions, посещаемость в обычных магазинах выросла на 2,9% по сравнению с 2021 г.