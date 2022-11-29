В понедельник, 28 ноября, по итогам дня рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль на 1,20%, до 61,22 руб., евро/рубль — на 1,48%, до 63,85 руб., юань/рубль — на 0,25%, до 8,43 руб. Рубль наконец-то отреагировал на падение цен на нефть. Цена на Brent падала до $80,57 за баррель на фоне опасений снижения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае. В выходные прошли протесты, отразившие недовольство населения мерами строгих ограничений для сдерживания эпидемии в стране.



После прохождения налоговых платежей ослабление рубля на валютном рынке было ожидаемым. Во вторник на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,54 за баррель. Цена восстановилась от вчерашнего минимума на 5%. Повышение цен на сырье может быть связано с рыночными слухами о том, что ОПЕК+ будет стремиться к сокращению добычи на заседании 4 декабря. Нужно следить за уровнем $85,26. По прогнозам BitRiver, если он будет пробит, то можно двигаться выше к $87,85. Если негативная тенденция по нефти сохранится, то у нефтяных компаний сократится валютная выручка. В этом случае дисбаланс между спросом и предложением сместится в сторону импортеров, что приведет к ослаблению рубля к новому году. Пара доллар/рубль сохранит движение в ближайшие два дня ниже 62 руб.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 2177,45 п., индекс РТС — на 1,63%, до 1122,46 п. В фокусе трейдеров находится тема с потолком цен на нефть из РФ и ситуация с коронавирусом в Китае. По так называемой потолку цен на российскую нефть финального решения нет. Китай борется с вирусами. Нефтяной рынок находится под давлением, что негативно сказывается на акциях российских компаний. На фоне отскока нефтяных котировок по индексу Мосбиржи ожидается восстановление до 2200.