Неоднозначность трактовки рецессии формирует сегодня неоднозначные оценки текущей и будущей ситуации в мировой экономике. Но не существует разногласий в том, что финансово-экономические испытания практически всех стран затянулись, а глобальная интеграция, глубокое взаимопроникновение и взаимозависимость разных национальных экономик запустили цепную реакцию макроэкономических проблем по всему миру, и едва ли удастся преодолеть спад экономической активности в ближайшие несколько лет. Нетрадиционные проявления причинно-следственных связей в глобальной экономической среде объясняются уникальностью ситуации — не восстановившись после внезапного пандемийного падения, мировая экономика попала под давление геополитических проблем. Поэтому наднациональные и национальные регуляторы не справляются с актуальными на данный момент рисками, сопровождающими этот процесс.

Прогнозы ключевых критических оценок состояния экономик, таких как темпы роста ВВП, инфляция, безработица, доходы становятся все менее оптимистичными из месяца в месяц. Так, октябрьский прогноз Еврокомиссии относительно роста еврозоны ухудшился по сравнению с июлем — показатель ожидаемых темпов роста на 2023 год был понижен сразу почти в 5 раз по сравнению с июльским прогнозом (с 1.4% до 0,3 %), а прогноз по уровню инфляции на следующий год понизил показатель по сравнению с июльским прогнозом в 1,5 раза (с 4% до 6,1%). Инфляция по Евросоюзу в годовом измерении достигла в сентябре почти 11%, а по еврозоне — почти 10%. ЕК допускает, что многие государства ЕС вступят в рецессию, то есть не просто потеряют в темпах роста, а будет наблюдаться падение ВВП. Причем в этом списке не только государства с чрезвычайным уровнем инфляции, такие, как, Латвия, но и в крупнейшей экономике Союза Германии прогнозируется спад в 0,6% в следующем году.

Сильный разброс в экономическом развитии, фрагментация экономик, значительные долговые обременения некоторых стран-членов, сдерживают деятельность ЕЦБ по урегулированию финансовых дисбалансов в Союзе. Факторы риска в ЕС — на стороне предложения — в октябре по сравнению с сентябрем упал индекс доверия бизнеса на 0,3%, продолжающийся рост цен, повышая вероятность банкротств в промышленности, индекс потребительской уверенности находится в отрицательной зоне и продолжает ухудшаться, индекс деловой активности в сентябре был ниже критической отметки (46,4%), что в совокупности указывает на приближение рецессии.

МВФ на 2023 год прогнозирует несколько более высокие показатели темпов роста еврозоны, чем сама Еврокомиссия — до 0,5% — в целом по региону, а спад в Германии на 0,3%.

Динамика ВВП в США в 3 квартале улучшилась по сравнению со 2 кварталом улучшилась (+2,6%), уровень инфляции в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,5 пп., хотя рынок безработицы перегрет (уровень безработицы растет и составил в сентябре 3,7%), а индекс потребительской уверенности по данным октября укрепился за месяц, хотя и незначительно — на 1,3 пп. Экономика США в следующем году по прогнозу МВФ покажет однопроцентный рост, что ниже прогнозного значения текущего года (1,6%). Прогнозируемое замедление темпов роста США — реакция на жесткую монетарную политику. Тем не менее формально техническая рецессия пока не касается США.

МВФ своими прогнозами поддерживает позицию об ухудшении состояния мировой экономики в следующем году, полагая с вероятностью 25%, что рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2%, что на 1,2 пп. ниже январского прогноза МВФ. При этом по прогнозу МВФ крупнейшие экономики мира — США, Япония, Китай, Индия, — в плюсе по темпам роста ВВП.