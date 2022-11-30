Индекс МосБиржи остается в боковике, не показывая никакой выраженной динамики. Торговая активность участников очень низкая. Во вторник внутридневная амплитуда колебаний индекса оказалась на уровне 0,6% (13 пунктов) — это минимальное значение для этого года.

В ближайшее время нейтральная динамика в рамках боковика может сохранится.

Среди отдельных секторов можно выделить лишь рост в акциях золотодобывающих компаний — Полюса и Полиметалла. Их подъем происходит без поддержки со стороны цен на золото или ослабления рубля. Присоединятся к росту может быть уже поздно по текущим ценам.

Отскок в Яндексе

Акции выросли на 3,8%, отскочив после 10%-го снижения, связанного с новостями о возможной реструктуризации бизнеса. Подробностей о том, по какой схеме будет происходить разделение компании на российское и международное направления пока не появлялось. Это крайне важный вопрос, учитывая то, что доля иностранного бизнеса в выручке менее 10%.

Рынок нефти

Компромисс по потолку цен по-прежнему не достигнут. В то же время в СМИ поступают противоречивые комментарии по поводу заседания ОПЕК+. Нет ясности, будет ли картель обсуждать дополнительное снижение добычи, учитывая снизившиеся цены.

Если объемы производства останутся неизменными по итогам встречи 4 декабря, то текущая близость фьючерсов Brent к годовым минимумам может спровоцировать дальнейшее падение котировок. В частности, в область $76-79.

Выступление главы ФРС

В среду Джером Пауэлл выступит с речью, которая может дать представление о взглядах центрального банка на предстоящее решение регулятора. Инвесторы внимательно следят за комментариями членов ФРС в преддверии декабрьского заседания, на котором, как ожидается, центробанк снизит темпы увеличения ключевой ставки с +75 б.п. до +50 б.п. Такое решение способно подтолкнуть рынки вверх.

В Morgan Stanley ждут обвала

Майк Уилсон из Morgan Stanley ожидает резкого снижение американского индекса S&P 500 в начале 2023 г. из-за пересмотра уровня доходов компаний. Он полагает, что в первые 4 месяца индекс может упасть почти на четверть с текущих отметок, к 3000-3300 п.