Рубль непоколебим
Индекс МосБиржи остается в боковике, не показывая никакой выраженной динамики. Торговая активность участников очень низкая. Во вторник внутридневная амплитуда колебаний индекса оказалась на уровне 0,6% (13 пунктов) — это минимальное значение для этого года.
В ближайшее время нейтральная динамика в рамках боковика может сохранится.
Среди отдельных секторов можно выделить лишь рост в акциях золотодобывающих компаний — Полюса и Полиметалла. Их подъем происходит без поддержки со стороны цен на золото или ослабления рубля. Присоединятся к росту может быть уже поздно по текущим ценам.
Отскок в Яндексе
Акции выросли на 3,8%, отскочив после 10%-го снижения, связанного с новостями о возможной реструктуризации бизнеса. Подробностей о том, по какой схеме будет происходить разделение компании на российское и международное направления пока не появлялось. Это крайне важный вопрос, учитывая то, что доля иностранного бизнеса в выручке менее 10%.
Рынок нефти
Компромисс по потолку цен по-прежнему не достигнут. В то же время в СМИ поступают противоречивые комментарии по поводу заседания ОПЕК+. Нет ясности, будет ли картель обсуждать дополнительное снижение добычи, учитывая снизившиеся цены.
Если объемы производства останутся неизменными по итогам встречи 4 декабря, то текущая близость фьючерсов Brent к годовым минимумам может спровоцировать дальнейшее падение котировок. В частности, в область $76-79.
Выступление главы ФРС
В среду Джером Пауэлл выступит с речью, которая может дать представление о взглядах центрального банка на предстоящее решение регулятора. Инвесторы внимательно следят за комментариями членов ФРС в преддверии декабрьского заседания, на котором, как ожидается, центробанк снизит темпы увеличения ключевой ставки с +75 б.п. до +50 б.п. Такое решение способно подтолкнуть рынки вверх.
В Morgan Stanley ждут обвала
Майк Уилсон из Morgan Stanley ожидает резкого снижение американского индекса S&P 500 в начале 2023 г. из-за пересмотра уровня доходов компаний. Он полагает, что в первые 4 месяца индекс может упасть почти на четверть с текущих отметок, к 3000-3300 п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221130/838998680.html