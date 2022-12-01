В среду, 30 ноября, рубль немного укрепился к доллару и евро, сдав позиции к юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 60,99 руб., евро/рубль — на 0,19%, до 63,07 руб. Пара юань/рубль повысилась на 1,48%, до 8,59 руб.

Торги на Мосбирже проходили спокойно. Рубль получал поддержку от повышения цен на нефть и снижения индекса доллара. Нефть подорожала на 3,63%, до $86,73. Участники рынка ожидают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу. Кроме того, в среду стало известно о снятии локдауна в Чжэнчжоу, где находится крупный завод по производству продукции Apple. Карантинные меры были ослаблены также в Пекине и провинции Гуандун.

Дополнительную поддержку российской национальной валюте оказали аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Ведомство разместило на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 219,56 млрд рублей при общем спросе 492,24 млрд рублей.

Индекс доллара снизился до 105,45 пунктов после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он заявил, что на декабрьском заседании ЦБ может замедлить темпы повышения ставок. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 б.п. повысилась до 79,4% против 66,3% днем ранее.

В четверг, 1 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,73 за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. По нашему мнению, фокус внимания трейдеров направлен на встречу ОПЕК+ (4 декабря). С 5 декабря вступает в силу нефтяное эмбарго на российскую нефть. Страны ЕС все еще не могут договориться об лимите цен на нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник заявил, что потолок цен на нефть неприемлем вне зависимости от уровня. Россия перестанет поставлять нефть в страны проголосовавших за так называемый потолок. Доллар в начале декабря остается в диапазоне 60,30-61,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,49%, до 2174,53 п., индекс РТС — на 0,32%, до 1125,14 п. Российский фондовый рынок проигнорировал внешний фон: рост нефтяных котировок и рост американских фондовых индексов. Следим за уровнем 2161 пунктов. Цена отскакивала от него три раза. Если он не устоит, то значение индекса быстро переместится на 2070 в рамках нисходящей коррекции. Сопротивлением выступает уровень 2200 пунктов.