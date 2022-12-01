Люди часто откладывают процесс накопления на будущее, считая оправданным начинать регулярно формировать и приумножать сбережения лишь с определенной стартовой суммы денег. В итоге никогда не начинают планомерно и дисциплинированно откладывать деньги, т.к. все время ждут подходящего момента — решения бытовых и жилищных потребностей, повышения зарплаты, смены работы и пр. Чаще всего ждут, когда наконец доходы семьи будут превышать расходы и тогда то, наконец, они начнут сберегать и инвестировать! Но при этом, как правило, при росте доходов семьи — пропорционально, а часто и более интенсивно растут ее расходы. Лучше эти растущие расходы, связанные с ростом благосостояния домохозяйства направить на увеличение резервного фонда. Основной аспект накопления в том, что сбережения нужно планировать и необходимо включить позицию "накопления" в семейный бюджет. При этом инвестирование хотя бы в накопительные счета и банковские депозиты, в т.ч. капитализация процентов, особенно быстро позволят денежным накоплениям даже в размере небольших сумм быстро прирасти.

Как же это реализовать и привить себе дисциплину накопления? "Не на продукты". Какие кредиты опустошат ваш кошелек

Способы накопления лесенкой путем откладывания ежедневно в «кубышку» увеличивающейся пропорционально суммы денег начиная с первого дня календарного месяца могут подойти не всем. Так как сложно откладывать ежедневно, не нарушая накопительный режим, а если получить ежедневное списание денег на накопительный счет автопополнению, то с большой вероятностью деньги быстро уйдут на текущие расходы и пополнять накопительный счет будет не из чего. Гораздо эффективнее способ накопления, базирующийся на правиле откладывать определенную сумму денег, желательно 5-15 % от суммы полученного дохода или зарплаты на пополняемый депозит или накопительный счет. Главное, откладывать сразу же, в тот день, как поступила зарплата или доход, прежде чем начать тратить. Тогда даже при маленьких доходах получится формировать и наращивать «кубышку», если воспринимать эту «кубышку» не как кассу срочной финансовой помощи, а как неприкосновенный запас.

После того, как вы отложили определенную сумму от полученной зарплаты себе в сбережения, а также отложили обязательные траты на важные расходы (ипотечный платеж, оплату ЖКХ, детсада и пр.), можно остаток денег разложить равномерно по 4 конвертам или направить на 4 банковские карты и использовать каждый конверт / карту в течение недели. Необходимо пытаться уложиться в отложенную на неделю сумму. А если в конце недели что-то осталось, то эти деньги направить в резервный фонд, в конце месяца наградить себя каким-то способом за финансовую дисциплинированность.

Процесс накопления может ускориться, если у вас есть финансовая осязаемая цель, к примеру не абстрактный 1 000 000 рублей, а покупка квартиры, машины и пр. Цели важнее сиюминутных потребительских желаний. Можно завести копилку, написав на ней вашу цель или визуализацию, куда будете складывать ежедневно по 100 руб. выходя из дома, создав тем самым ритуал на достижение цели и привычку накопления. Выходить из дома, только лишь заплатив самому себе на желанную цель. — это легко войдет в привычку. Также можно внести азарт в процесс накопления — подбрасывать игральные кости и откладывать в копилку столько, сколько выпало на кубике. Например, если выпала двойка — положить 20 или 200 рублей. Можно использовать красивую копилку, которую невозможно открыть, а разбить жалко. Начинать можно с маленьких сумм, главное начать!

Автоматизация накоплений также очень помогает нарастить сбережения. Пусть определенная сумма автоматом списывается в депозит в дату поступления дохода или удобную вам дату. Можно настроить автоматическое пополнение на фиксированную сумму или определенный процент, например, от зарплаты, покупок в магазине или от кэшбека. А если на вашем текущем счету или зарплатной карте в конце месяца остались какие-то деньги от предыдущей зарплаты, то до поступления новой зарплаты, переведите весь оставшийся остаток на накопительный счёт. Таким образом каждый новый месяц вы будете начинать с новой зарплаты и нового плана накопления, радуясь сбережениям прошлых месяцев.

Внезапные доходы, например, премию, доход от подработки, налоговый вычет, пособия или выплаты, которые пришли сверх вашего незапланированного, привычного дохода, лучше сразу направлять на банковский вклад.

Чтобы копить было интересно, можно начать коллекционировать памятные или инвестиционные монеты из драгоценных металлов (их стоимость начинается от 2000 рублей), монеты исчезнувшего государства или редкие монеты. А также друзья и родственники не будут ломать голову, что вам подарить на день рождения. Также можно дарить члену семьи на каждый день рождения инвестиционную монету, тем самым приумножая семейный капитал. Чтобы монеты приносили прибыль, желательно собрать инвестиционный портфель и подождать хотя бы 3 года.

Где копить? В текущих обстоятельствах зависит от размера капитала и целей. «Подушку безопасности» в рублях в размере 6-12 сумм ежемесячных расходов семьи можно хранить на депозите в надежном банке. Если это наличные рубли или иностранная валюта, можно использовать копилку или недорогой мини-сейф. Но самый оптимальный — депозит вашей карты, куда автоматически списывается удобная для вас сумма