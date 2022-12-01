Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. Инвесторы в Азии отыгрывают реакцию заокеанских площадок на выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла, в результате чего ведущие площадки региона растут в пределах 1%. Дополнительным фактором выступают данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране, оказались лучше ожиданий. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь чуть ниже 87 долларов за баррель. Из макроэкономических событий четверга, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе в развитых странах на фоне роста ставок, а также статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 175 пунктов. Сегодня в ходе торгов российский рынок попытается перейти к восстановлению. Улучшение отношения инвесторов к рисковым активам и стабильная ситуация на рынке энергоносителей будут способствовать покупкам в российских акциях. В результате, индекс Мосбиржи может уже на старте торгов выйти в диапазон 2 180 — 2 200 пунктов и в ходе торгов будет стремиться к его верхней границе, которая выступает ближайшим сопротивлением для рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.00 мск доллар снижается на 0,2%, торгуясь в районе 60,9 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 0,7% и 0,3%, поднявшись до 63,5 и 8,62 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на стабильную ситуацию в ценах на нефть, рубль может продолжить ослабление, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом доллар продолжит смотреться хуже евро и юаня, на фоне его слабости на международном валютном рынке. Несмотря на это, к концу дня американская валюта попытается отыграть утренние потери и выйти выше 61 рубля.