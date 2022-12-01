Холод для Мосбиржи: куда пойдет индекс
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. Инвесторы в Азии отыгрывают реакцию заокеанских площадок на выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла, в результате чего ведущие площадки региона растут в пределах 1%. Дополнительным фактором выступают данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, которые, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране, оказались лучше ожиданий. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь чуть ниже 87 долларов за баррель. Из макроэкономических событий четверга, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе в развитых странах на фоне роста ставок, а также статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 2 175 пунктов. Сегодня в ходе торгов российский рынок попытается перейти к восстановлению. Улучшение отношения инвесторов к рисковым активам и стабильная ситуация на рынке энергоносителей будут способствовать покупкам в российских акциях. В результате, индекс Мосбиржи может уже на старте торгов выйти в диапазон 2 180 — 2 200 пунктов и в ходе торгов будет стремиться к его верхней границе, которая выступает ближайшим сопротивлением для рынка.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.00 мск доллар снижается на 0,2%, торгуясь в районе 60,9 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 0,7% и 0,3%, поднявшись до 63,5 и 8,62 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на стабильную ситуацию в ценах на нефть, рубль может продолжить ослабление, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом доллар продолжит смотреться хуже евро и юаня, на фоне его слабости на международном валютном рынке. Несмотря на это, к концу дня американская валюта попытается отыграть утренние потери и выйти выше 61 рубля.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221201/839016709.html