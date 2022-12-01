Ситуация с торговой активностью на российском рынке ухудшается. Объемы торгов акциями индекса МосБиржи на дневной сессии среды составили всего лишь 15,6 млрд руб. — это минимальный уровень за 3,5 года. Все движения индекса в течение последних двух сессий укладываются в 20 пунктов или 0,9%, что аномально низко. Нейтральный взгляд на ближайшие перспективы сохраняется, боковик может продолжиться.

Среднесрочные драйверы роста и притоки ликвидности в большей степени смещены на конец декабря — начало января, когда пройдет цикл дивидендных отсечек российских нефтяников. Реинвестирование выплат способно обеспечить увеличение торговой активности на нашем рынке.

Три аукциона Минфина

Минфин в сумме разместил ОФЗ на 215 млрд руб., большая часть из которых пришлась на флоатер 26021. Планы по размещению на IV квартал уже давно перевыполнены, но Минфин продолжает пользоваться удобной конъюнктурой для привлечения средств. Увеличение долга частично снижает потребность в будущем прибегать к задействованию ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

Резкий рост акций в США

Индекс S&P 500 в среду прибавил 3,1%, Nasdaq Composite — 4,4%. Все отраслевые индексы закрылись в плюсе. Лучше остальных был технологический сектор.

Всплеск оптимизма обеспечило выступление Джерома Пауэлла. Глава ФРС подтвердил рыночные ожидания о том, что следующее повышение ключевой ставки в декабре может быть с меньшим шагом, чем ранее, то есть на +50 б.п против +75 б.п. В то же время он предупредил, что ДКП, вероятно, будет оставаться ограничительной в течение некоторого времени, пока не появятся реальные признаки прогресса в отношении снижения инфляции. Согласно данным FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 б.п. до 4,25-4,50% на заседании 14 декабря выросла и теперь составляет 75%.

Газ снова дорожает

Фьючерсы на газ TTF в Европе в среду впервые с середины октября приближались к уровню $1600, прибавляя более 10%. Устойчивая восходящая динамика газовых цен в ЕС наблюдается вторую неделю подряд после того, как они в конце октября уходили немного ниже $1000 на фоне теплой погоды в регионе и высокого уровня заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ). Однако постепенное увеличение отбора газа из ПХГ, обусловленное похолоданием в Европе, способствует восходящей динамике газа. Дополнительным драйвером подорожания выступает происходящее в последние дни в ЕС сокращение средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.