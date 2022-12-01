События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 декабря
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-9,3%
|5:40
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|5:40
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|3,7 млрд евро
|5,2 млрд евро
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-27 тыс
|-20,3 тыс
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,306%
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|261 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (ноябрь)
|233 тыс
|190 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (ноябрь)
|108,3 тыс
|5,0 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,2%
|5,3%
|16:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|17:56
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (ноябрь)
|4,7%
|4,6%
|17:56
|USD
|США — Доля экономически активного населения (ноябрь)
|62,2%
|17:56
|USD
|США — Уровень безработицы (ноябрь)
|3,7%
|3,7%
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|627
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|784
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за ноябрь 2022
|RUB
|ООО O’КЕЙ — закрытие реестра для ВОСА (16.12.2022, в заочной форме, решение об отказе от размещения биржевых облигаций определенных серий)
https://1prime.ru/experts/20221201/839024057.html