Российская валюта в течение рабочей недели попала по давление в условиях окончания налогового периода ноября и вышла в минус из боковых коридоров, наиболее красноречивым из которых стал диапазон колебаний курса доллара 60-61 рубль, фактически продержавшийся с 11 ноября.При этом евро и юань активнее росли против рубля, отражая соответствующую курсовую динамику на форексе. Там европейская валюта обновила максимум с июня – 1,0545 доллара. Доллар против юаня обновил минимум с 21 сентября (7,0209 юаня).

В итоге, курс доллара на российском рынке на неделе обновил максимум с 7 ноября (62,05 рубля), евро – с 7 июля (65,27 рубля), юаня – с 12 октября (8,83 рубля).

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то на неделе он опять продемонстрировал широкие колебания – от 80,81 доллара за баррель сорта Brent до 89,37 доллара. В конце недели он сполз и торговался немного ниже 86 долларов, что создавало негативный для рубля фон.

Рынки ждут заседания ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, оценивая вероятность изменения параметров нефтяного соглашения. Однако, скорее всего, квота на добычу нефти альянсом останется прежней.

Инвесторы также следили за новостями о введении потолка цен на российскую нефть. В четверг заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничения цен до 5 декабря. Замминистра добавил, что потолок цен начнется с 60 долларов за баррель, но в дальнейшем может быть изменен.

В целом, же курс доллара за неделю прибавил 1,5 рубля до 62 рублей, евро вырос на 2,08 рубля, до 65 рублей, юаня — на 39 копеек до 8,81 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 5,3 тысячи против 5,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОТЕРЯЛ НАЛОГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Рубль начал рабочую неделю с ослабления к основным торгуемым на Московской бирже валютам в условиях снижения продаж валюты экспортерами после прохождения пика налогового периода ноября в РФ.

На начало недели пришлось также дно провала рынка нефти в направлении 80 долларов за баррель сорта Brent, что добавило давления на рубль. Участники рынка отыгрывают опасения по поводу нестабильной ситуации с коронавирусом в Китае, так как КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. В стране проходили протесты по поводу ужесточения карантинных ограничений из-за ковида.

Последовавшая коррекция нефти вверх помогла рублю в середине недели стабилизироваться около достигнутых уровней. Рублевые «быки» надеялись на возврат курсов иностранных валют в прежние многонедельные диапазоны после попыток тестирования ими уровней сопротивления росту.

Нефтетрейдеры обращали внимание на новости по поводу заседания ОПЕК+. Альянс решил отменить заседание технического мониторингового комитета экспертов, которое планировалось провести в пятницу, 2 декабря, сообщил ранее в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что все встречи пройдут онлайн. Как сообщали СМИ, решение провести заседания в режиме видеоконференции связано с тем, что ОПЕК+ не планирует изменений в параметрах своего нефтяного соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль провел в падении к основным торгуемым на российской площадке валютам. Перед выходными инвесторы решили нарастить валютную позицию. При этом среднесрочная тенденция рынка «черного золота» не радовала, особенно в условиях согласовывания Западом ограничений на потолок цены российской нефти.

Так, от максимумов 7 ноября (99,6 доллара), после которого преобладало падение, нефть подешевела к концу недели уже более чем на 14% — ниже 85,5 доллара.

Таким образом, российский валютный рынок входит в декабрь с сигналами о выходе курсов инвалют к рублю вверх из многонедельных боковых коридоров. Риски сокращения экспорта возрастают, особенно в условиях дешевеющей нефти и попыток Запада установить потолок цены для продаваемого Россией «черного золота».

При этом Минфин РФ продолжает активно размещать ОФЗ. На аукционах в среду ведомство разместило облигации трех серий на 220 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе более чем 490 миллиардов рублей. По итогам семи состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней он разместил гособлигации уже на 1,646 триллиона рублей.

Банк России, в свою очередь, повысил лимит предоставления ликвидности на аукционах месячного РЕПО до 1,5 триллиона рублей, чтобы купировать возможный рост волатильности на денежном рынке в условиях возросшей активности Минфина. Таким образом, с этой стороны рублю не стоит ожидать импульсов в сторону укрепления на фоне кажущегося сокращения рублевой ликвидности.