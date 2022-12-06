Мы ждем постепенного, но устойчивого снижения рубля к доллару в ближайшие месяцы. Наш базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю до 66 к концу текущего года, до 71,5 к концу третьего квартала 2023 года и до 74,1 к концу первого полугодия 2023 года. В дальнейшем мы ждем стабилизации пары в области 74-75 и курса на конец 2023 года на уровне 74.



В условиях текущих ограничений на движение капитала динамика курса рубля относительно доллара будет по-прежнему определяться изменением сальдо торгового баланса. Мы предполагаем, что нефть Брент будет в следующем году стоить дешевле, нежели в текущем (в базовом сценарии это порядка $83-84 долларов за баррель). Соответственно, вполне реально, что нефть Юралс при сохранении дисконта будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель. Кроме того, существуют риски снижения добычи и экспорта нефти из РФ.



Таким образом может снизиться как объем экспорта нефти из РФ, так и цена его реализации. Также 5 февраля вводится в действие эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов и оказание сопутствующих услуг, аналогичное эмбарго на нефть. Перенаправление этих потоков — более сложная задача, чем нефти. Требуется больше танкеров на единицу объема, так как емкость танкеров для перевозки нефтепродуктов обычно меньше, чем танкеров для перевозки нефти. Значительно удлиняется транспортное плечо, поскольку потенциальные новые рынки включают страны Латинской Америки и Африки.



На этом фоне профицит торгового баланса РФ может в 2023 году устойчиво уйти ниже $15 млрд в месяц (напомним, летом этого года мы видели около $25 млрд в месяц). Кроме того, спрос на иностранную валюту, вероятно, будет усиливаться по мере восстановления импорта. Исходя из этого, мы прогнозируем плавное ослабление курса рубля в 2023 году к доллару.