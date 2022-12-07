Декабрь — традиционный месяц оживления спроса в розничной торговле, и этот год не станет исключением. Вопреки стереотипам, новогоднего ценового ралли в магазинах не ожидается — в декабре цены как на базовые продукты для новогоднего стола, так и на деликатесы, игристые вина, овощи и фрукты, будут стабильными, и на это есть ряд объективных причин.

Во-первых, пик инфляционного давления на потребительские товары в этом году уже пройден. Цены стабилизировались, ритейлеры выстроили ключевые логистические цепочки и восполнили ассортиментный ряд на большинство товаров после ухода некоторых международных поставщиков.

Во-вторых, на фоне сдержанной динамики потребительского спроса усилилась конкуренция торговых сетей за покупателя, и этот фактор будет стимулировать расширение спектра различных скидок и предновогодних акций на наиболее востребованные категории продуктов для праздничного стола.

Хороший урожай, укрепление рубля и некоторые ограничения на экспорт способствовали стабилизации цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости. По данным Росстата, наиболее заметно снизились цены на овощи, которые широко используются в приготовлении праздничных салатов: картофель подешевел по сравнению с прошлым годом на 35%, капуста — на 57%, морковь — на 27%, свекла — почти на 35%. Также в годовом выражении снизились цены на огурцы (почти 25%), помидоры — на 10%, куриное мясо (порядка 2%), куриные яйца (9%) и свинину (1%).

В крупных торговых сетях за счет объема закупок стоимость базовых товаров первой необходимости зачастую ниже, чем в среднем по стране. Например, гречневая крупа в ноябре, по данным Росстата, подешевела на 2,2%, а в торговых сетях — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость базовых продовольственных товаров из корзины Росстата в торговой сети "Пятерочка" в третьем квартале текущего года была на 8% ниже цен на аналогичный набор продуктов по Росстату. Похожая динамика наблюдается в других крупных розничных сетях — членах АКОРТ.



Новый год с новыми брендами

Главное изменение текущего года для торговых сетей и потребителей — обновление брендовой палитры. С уходом ряда международных производителей ключевой задачей розничных сетей стало оперативное восполнение ассортимента: с весны из оборота было выведено 14,5 тысяч товарных позиций, в этот же период они были замещены за счет 14 тысяч новых — на сегодняшний день сокращение ассортимента составляет менее 2%, при этом дефицита не возникло ни в одной из товарных категорий.

Восполнение линейки происходит в первую очередь за счет роста представленности отечественной продукции как в продовольственных товарах, так и нишах, где исторически высокую долю занимали международные бренды — бытовая химия, средства гигиены, корма и товары для домашних животных.

На сегодняшний день, по данным торговых сетей, уже 98% продовольственного ассортимента производится внутри страны. Наибольшая доля российских товаров присутствует в категории хлебобулочных, мясных и молочных продуктов — 95-99%. Также активное импортозамещение наблюдается и в сегменте безалкогольных напитков — их доля выросла с 40 до 70% с начала года, а также косметики, средств гигиены и бытовой химии. Представленность товаров российского производства в этих категориях за 9 месяцев 2022 года выросла на 15% и 10%, соответственно.

Спрос на отечественные продукты растет не только из-за санкций — в последние годы сформировалось устойчивое доверие к российским брендам, которые не уступают международным по качеству, но зачастую отличаются более привлекательной ценой. Немаловажную роль играет и потребительский патриотизм — особенно заметно он проявляется в отношении локальных товаров в регионах, жители которых гордятся присутствием местных брендов в федеральных сетях.

Одновременно с интересом к локальным продуктам растет спрос на товары под собственными торговыми марками розничных сетей — их доля удвоилась в общей выручке ритейла с начала года и достигла 12%, при этом доля СТМ в продажах непродовольственных товаров составляет уже более 25%.