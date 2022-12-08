Рубль в среду приостановил падение в парах с иностранными валютами. Может быть, сработал фактор перепроданности, а может, рынок среагировал на внутренние новости об отсутствии необходимости для дополнительной мобилизации населения. Пара доллар/рубль снизилась на 0,53% до 62,75 руб., пара евро/рубль отступила на 0,08% до 66,08 руб.

Минфин в среду провел очередные успешные аукционы и привлек от продажи остатков по трем выпускам ОФЗ 809 млрд рублей. Наиболее востребованным стал выпуск флоатера 29023, который размещался впервые, привлек внимание на 910 млрд рублей и был реализован на 750 млрд.

Другие выпуски разместились скромнее — ведомство наблюдало за параметрами доходности и не давало дисконт.

К четвергу конъюнктура смотрится шаткой. Нефть Brent пережила еще одну волну стресса с обновлением годовых минимумов, сейчас стабилизируется около $77,85, но выглядит неустойчиво. Такие движения могут быть сигналом о низком доверии инвесторов к происходящему в сегменте нефти вообще и действиям отдельных участников рынка в частности. По оценкам BitRiver, сегодня Brent может торговаться в коридоре $75-80.

Евро/доллар вернулся к 1,0500. Статистики по-прежнему мало, до заседания ФРС США остается менее недели, напряжение расширяется.

Торговые объемы на российском рынке акций накануне немного восстановились, но биржевая активность сохраняется невысокой. Это означает, что инвесторы экономят силы для будущих движений.

Индекс МосБиржи проведет четверг в рамках отметок 2180-2210 пунктов, индекс РТС — 1080-1110 пунктов.