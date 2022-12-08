В нефти новый стресс, но рубль молодец
Рубль в среду приостановил падение в парах с иностранными валютами. Может быть, сработал фактор перепроданности, а может, рынок среагировал на внутренние новости об отсутствии необходимости для дополнительной мобилизации населения. Пара доллар/рубль снизилась на 0,53% до 62,75 руб., пара евро/рубль отступила на 0,08% до 66,08 руб.
Минфин в среду провел очередные успешные аукционы и привлек от продажи остатков по трем выпускам ОФЗ 809 млрд рублей. Наиболее востребованным стал выпуск флоатера 29023, который размещался впервые, привлек внимание на 910 млрд рублей и был реализован на 750 млрд.
Другие выпуски разместились скромнее — ведомство наблюдало за параметрами доходности и не давало дисконт.
К четвергу конъюнктура смотрится шаткой. Нефть Brent пережила еще одну волну стресса с обновлением годовых минимумов, сейчас стабилизируется около $77,85, но выглядит неустойчиво. Такие движения могут быть сигналом о низком доверии инвесторов к происходящему в сегменте нефти вообще и действиям отдельных участников рынка в частности. По оценкам BitRiver, сегодня Brent может торговаться в коридоре $75-80.
Евро/доллар вернулся к 1,0500. Статистики по-прежнему мало, до заседания ФРС США остается менее недели, напряжение расширяется.
Торговые объемы на российском рынке акций накануне немного восстановились, но биржевая активность сохраняется невысокой. Это означает, что инвесторы экономят силы для будущих движений.
Индекс МосБиржи проведет четверг в рамках отметок 2180-2210 пунктов, индекс РТС — 1080-1110 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221208/839094983.html