Ослабление рубля к другим валютам началось с конца ноября. Девальвация национальной валюты продолжится и дальше, вопрос только в том, что послужит триггером для этого? Рубль был крепким такое долгое время только за счет профицита торгового баланса, то есть экспорт превалирует над импортом. Если тенденция поменяется, то рубль начнет ослабевать.

На это повлияет следующие факторы: во-первых, с 5 декабря США ввели запрет на морские поставки нефти из России. Помимо этого, с 5 февраля США распространит данный запрет на другие нефтепродукты, что только усугубит положение. Во-вторых, введенный потолок цен в 60$ за баррель российской нефти, принятый странами G7, негативно повлияет на поставки в третьи страны мира. В-третьих, во время приближающейся рецессии мировой экономики, которая возникает на фоне роста ключевых ставок в большинстве экономик, спрос на сырье, в том числе на нефть, падает. Таким образом, национальная валюта будет ослабевать еще как минимум следующие полгода.

Инвестором стоит обратить внимание на американский доллар, который является хорошей инвестиций на фоне сильного снижения индекса DXY (индекс доллара) c конца сентября. Соответственно, два фактора будут тянуть валютную пару в рост. До конца года, вероятно, увидим USD/RUB в районе 65-66 рублей. Дальнейший рост продолжится в первой середине 2023 года. Для минимизации рисков доллары лучше всего хранить наличными, если такой возможности нет, то стоит обратить внимание на гонконгский доллар и юань, которые за последнее время себя неплохо зарекомендовали на российском рынке. К концу года юань к рублю (CNY/RUB) может достигнуть отметок 9,5-9,7, гонконгский доллар к рублю (HKD/RUB) — 8,25-8,35. Хорошая особенность гонконгского доллара в том, что курс жестко привязан к американской валюте, а рисков практически нет.