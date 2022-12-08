По данным Global Petrol Prices Россия оказалась на 23 месте по стоимости бензина в мире. Стоимость топлива является ключевым фактором при анализе экономического состояния и уровня жизни в стране. Цена топлива влияет не только на стабильность работы предприятий, входящие в промышленный и нефтегазовый сектор, но и на кошелек рядового потребителя. Мы видим, как за этот показатель борются в западных странах, в целях не дать ему быть выше привычного уровня в непростых геополитических условиях.

Все страны имеют доступ к нефтяному рынку, на котором формируется рыночная цена на баррель нефти. Логично, что у стран, которые являются нефтедобывающими экспортерами, цены на бензин должны быть ниже по причине отсутствия дополнительных издержек на покупку сырья и транспортировку. Но на практике видно, что это не всегда так. Такой разброс цен на бензин связан не сколько с доступностью первоначального сырья, сколько с той налоговой системой, которая работает в экономике страны. В структуре розничной цены на топливо доля цены нефти составляет в районе 15-20% в зависимости от места производства. Остальная часть приходится на акцизы, налоги, затраты на переработку и розничные издержки. При высоких ценах на нефть для нефтедобывающих компаний выгодно продавать сырую нефть на экспорт, нежели реализовывать ее внутри страны. Данный факт существенно влияет на конечную цену топлива. Для нивелирования этого эффекта в России используется демпферный механизм ценообразования, который исключает возможность значительного превышения цен на топливо внутри страны над мировыми.

На сегодняшний момент на цену на бензин и другое топливо могут повлиять следующие факторы: инфляция, сокращение экспорта нефти, повышение акцизов на топливо внутри страны. Влияние первого фактора мы наблюдаем уже сейчас. Средняя цена топливо за последнее время поднимается в пределах квартальных показателей. Поэтому в будущем году можно спрогнозировать рост цен на топливо согласно текущей индексации цен. Сокращение экспорта нефти может сгладить колебания цен на отечественном топливном рынке путем увеличения объемов топлива внутри страны, тем самым создав дополнительное предложение и стимулировав спрос. Помимо этого, повышение акцизов на топливо в рамках проведения бюджетно-налоговой политики поможет грамотно перераспределить налоговую нагрузку среди нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, а также может принести дополнительно около 100 млрд рублей в год в бюджет страны.