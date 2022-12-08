2022-12-08T16:23:58+03:00

2022-12-08T16:23:58+03:00

2022-12-08T16:23:58+03:00

2022

https://1prime.ru/experts/20221208/839103628.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 декабря

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые в пятницу, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30 CNY Китай — Индекс потребительских... ПРАЙМ, 08.12.2022

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60