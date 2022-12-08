МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,1% -0,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 2,1% 1,6%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (ноябрь) -1,3% -1,4%
10:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0% 0,2%
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 55,6 56
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 56,8 56,9
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 627  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 784  
23:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -36,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 239,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 110 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 9,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -204,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -67,4 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 122,2 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,4% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 12,6% 12% (прогноз)
  RUB Сегежа Групп — финансовая отчетность за 9м2022    