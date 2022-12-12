МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2022) 1,7 -3,6 (факт)
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 1,3% 1,4%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) 0,2% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,6% 0,4%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,2% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь) 0% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП (3м/3м) -0,2% -0,4%
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь) -15,66 млрд ф. ст. -15,65 млрд ф. ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь) -8,55 млрд ф. ст.  
10:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -0,3%  
19:30 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,605%  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 4,14%  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (ноябрь) -88 млрд долл -248,5 млрд долл
23:40 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь 2022    
  RUB Черкизово Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли (ВОСА — 01.12.2022) 85,27 (1П2021) — див-д 2021 148,05 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2022
  RUB Россети Юг — СД (утверждение условий оптимизации проекта инвестпрограммы ПАО на 2023-2027 и изменения в инвестпрограмме на 2019-2023)    