События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 декабря
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2022)
|1,7
|-3,6 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|1,3%
|1,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|0,2%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,6%
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь)
|0%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП (3м/3м)
|-0,2%
|-0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-15,66 млрд ф. ст.
|-15,65 млрд ф. ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь)
|-8,55 млрд ф. ст.
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-0,3%
|19:30
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,605%
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|4,14%
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (ноябрь)
|-88 млрд долл
|-248,5 млрд долл
|23:40
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь 2022
|RUB
|Черкизово Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли (ВОСА — 01.12.2022)
|85,27 (1П2021) — див-д 2021
|148,05 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2022
|RUB
|Россети Юг — СД (утверждение условий оптимизации проекта инвестпрограммы ПАО на 2023-2027 и изменения в инвестпрограмме на 2019-2023)
https://1prime.ru/experts/20221212/839133506.html