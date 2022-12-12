Неделя центробанков

На российском рынке акций практически ничего не меняется. Индекс МосБиржи завершал прошлую неделю на минимальных оборотах за 4 месяца, а амплитуда колебаний внутри сессии составила лишь 0,7%.

Спад торговой активности обеспечивает сохранение индекса в рамках бокового коридора. Вероятно, на этой неделе фаза консолидации продолжится, а устойчивый тренд не сформируется.

На сегодня было запланировано внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС. В повестке вопрос потолка цен на газ. Кроме того, продолжатся консультации по утверждению девятого пакета санкций ЕС, который до сих пор не был согласован всеми участниками.

Льготная ипотека — программа еще не отменена

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в правительстве обсуждается не прекращение льготной ипотеки, а ее модификация. Речь может идти о сохранении программы с измененными параметрами лишь в тех регионах, в которых строительству жилья действительно требуется господдержка. Умеренно позитивно для акций девелоперов (ПИК, ЛСР, Самолет, Эталон), в цену которых ранее могла закладываться перспектива полной отмены льготной ипотеки.

Внезапные дивиденды НЛМК

Совет директоров рекомендовал 2,6 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Дивдоходность 2%. Последний день для попадания в реестр 9 января. Решение о выплате оказалось неожиданным. Все крупные стальные компании с начала года отказались от выплат. НЛМК станет первой, которая вернулась к распределению прибыли. Для акций это позитивно в первую очередь не с точки зрения величины дивдохоности, а по факту самого возвращения к дивидендам. Появляется уверенность в том, что в мае-июне совет директоров снова будет рекомендовать выплаты по итогам всего 2022 г.

НЛМК ранее распределял 100% свободного денежного потока (FCF) среди акционеров. Информация о том, какую долю составляют рекомендованные 2,6 руб. от FCF за 9 мес. 2022, не раскрыта.

Цены на нефть стабилизировались

Фаза снижения Brent продолжалась около пяти недель. Остановка последовала около $76. Сегодня поддержку рынку нефти оказывают новости о том, что все еще приостановлена прокачка по североамериканскому нефтепроводу Keystone. Быстро разрешить эту ситуацию не получилось. Поставки 622 тыс. б/с из Канады в США блокированы. Причины утечки пока не определены, а сроки восстановления поставок неизвестны.

Кроме того, участники рынка реагируют на комментарии президента РФ, который повторил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые приняли потолок цен. Также он допустил возможность снижения добычи российскими компаниями. Это фактор в пользу роста дефицита, что для неэластичного рынка нефти является сильным драйвером для роста цен.

Неделя центробанков

Ключевым драйвером для мировых рынков на этой неделе станут заседания ФРС (среда) и ЕЦБ (четверг). В понедельник-вторник перед этими событиями ожидается преимущественно нейтральная динамика.

От ФРС все ждут повышения ставки на 50 б.п., но это уже заложено в цены. В фокусе новый прогноз от регулятора по экономике США. На наш взгляд, ожидать чрезмерно мягкой риторики от Джерома Пауэлла пока не стоит.

Министр финансов США Джанет Йеллен предвидит «существенное снижение инфляции» к концу следующего года при условии отсутствия непредвиденных обстоятельств. При этом она предупредила, что риски рецессии сохраняются и что экономика по-прежнему подвержена потрясениям.

Кроме того, среди крупных ЦБ на этой неделе пройдут заседания у Банка Англии и Банка России.