По итогам понедельника развитые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Так, в Европе к окончанию торгов основные площадки потеряли в пределах 0,5%, а в США индексы Dow Jones и S&P500, напротив, выросли на 1,6% и 1,4% соответственно. При этом восстановление в Штатах, на наш взгляд, может быть связано с фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии двух важных событий, которые могут определить настроения на мировых рынках на ближайшие недели. Так, сегодня будет опубликована статистика по инфляции в США за ноябрь. Согласно консенсус-прогнозу, рынки ожидают, что в ноябре рост потребительских цен в стране замедлился до 7,3%, после 7,7% в октябре.

Вторым событием станет завтрашнее решение ФРС США по ставке. Инвесторы ожидают, что американский регулятор пойдет на повышение ставки на 50 б.п., что уже заложено в котировках. При этом основное внимание участники торгов уделят комментариям, сопутствующим данному решению. Эти два событий связаны между собой — более высокая, чем ожидается, инфляция будет способствовать ужесточению риторики регулятора, а значит и ожиданию более высоких ставок на пике цикла повышения и более продолжительного удержания ставки на повышенном уровне для борьбы с инфляцией. В этом случае инвесторы перейдут к сокращению объема рисковых активов в портфелях, закладывая в котировки более жесткие монетарные условия. Если же инфляция окажется на уровне ожиданий или замедлится сильнее, спрос на рисковые активы может вырасти, что поспособствует подъему рынков и может спровоцировать "рождественское ралли".

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает волну восстановления, прибавляя 1,3% и торгуясь в районе 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, кроме данных по инфляции в США, выделим публикацию статистики по инфляции и индекса экономических настроений в Германии, а также данных по заявкам на пособие по безработице в Великобритании и выступление главы Банка Англии.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 173 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок может попытаться перейти к восстановлению и отыграть вчерашние потери. При этом основным фактором поддержки для российских бумаг будет выступать улучшение ситуации в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи в первой половине дня выйти выше 2 180 пунктов. Однако к концу сессии, в случае ухудшения внешнего фона на публикации данных по инфляции в Штатах, продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к компенсации утреннего роста и продолжению снижения. Отметим, что индексу Мосбиржи пока удается удерживать позиции выше отметки 2 160 пунктов, уход под которую станет подтверждением развития коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.45 мск. доллар и юань прибавляют 0,4% и 0,3%, превысив 63 и 9 рублей соответственно, евро подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 66,4 рубля. Отметим, что рубль пока игнорирует улучшение ситуации в ценах на нефть, что связано с пониженным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом, в случае высоких данных по инфляции в США, рынок энергоносителей перейдет к снижению, что увеличит давление на национальную валюту. В такой ситуации, к концу сессии пара доллар/рубль может полноценно закрепиться выше 63 рублей.