МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,426 млн барр  
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2022) 21,5% 20,9%
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2022) 9 6
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2022) 8 6
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2022) 14 17
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -1,7% -2,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 2% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 11,1% 10,9%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь) 0,6% 0,2%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 6,8% 6,8%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный Индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 6,6% 6,6%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,9% -1,5%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь) -0,3% -0,4%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь) -0,2% -0,5%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь) -1,9% 2%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,187 млн барр -3,913 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,373 млн барр -0,715 млн барр
22:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 4% 4,5%
22:00 USD США — Заявление FOMC    
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2022) -4% -4% (прогноз)
  RUB Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 21.11.22, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)    
  RUB Газпром нефть — СД (исполнение инвестпрограммы в 2022)    