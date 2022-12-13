События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 деабря
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,426 млн барр
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2022)
|21,5%
|20,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2022)
|9
|6
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2022)
|8
|6
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2022)
|14
|17
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-1,7%
|-2,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|2%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|11,1%
|10,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|6,8%
|6,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный Индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|6,6%
|6,6%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,9%
|-1,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь)
|-0,3%
|-0,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|-0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь)
|-1,9%
|2%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,187 млн барр
|-3,913 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,373 млн барр
|-0,715 млн барр
|22:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|4%
|4,5%
|22:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2022)
|-4%
|-4% (прогноз)
|RUB
|Селигдар — ВОСА (реестр закрыт 21.11.22, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)
|RUB
|Газпром нефть — СД (исполнение инвестпрограммы в 2022)
https://1prime.ru/experts/20221213/839156731.html