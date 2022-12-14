Потребительская инфляция в ноябре в США замедлилась до 7,1%, сильнее чем ожидали аналитики — 7,3%. Месяцем ранее она находилась на уровне 7,7%. Таким образом, потребительская инфляция снижается пятый месяц подряд. Продолжительное и значительно снижение индекса потребительских цен в конечном итоге вынудит ФРС США пересмотреть свою дальнейшую денежно-кредитную политику, а именно, еще больше снизить темпы повышения ставки по федеральным фондам. Уже в декабре ожидается повышение ставки всего на 0,5%, а не 0,75% как это было сделано на предыдущем заседании ФРС. Данная оценка подкреплена фьючерсами на изменение процентной ставки. Ожидается, что с вероятностью более 80% в среду ставка по федфондам будет в диапазоне 4,25% — 4,5%.



В будущем, если инфляция и дальше продолжит активно снижаться, ФРС США может перестать повышать ставку и даже перейти к ее снижению.



Учитывая текущую динамику по инфляции, американский регулятор с высокой вероятность пересмотрит свой таргет по ставке по федеральным фондам в сторону его снижения. В первую очередь, это благоприятно скажется на американской экономике, а соответственно и на глобальной тоже, потому что американская экономика является одной из крупнейших. Кроме того, рост ставки в США нередко вынуждает некоторые ЦБ других стран двигаться в фарватере США, то есть тоже повышать ставки, чтобы избежать перетока капитала в более безопасные и доходные активы и удержать инфляцию. От роста стоимости фондирования начинает страдать бизнес, а потребители от роста стоимости кредитования, что приводит к замедлению экономики.

Соответственно, чем ниже ставка в Штатах, тем лучше в целом для мировой экономики.