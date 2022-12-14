Несмотря на нулевой итоговый результат по индексу МосБиржи во вторник, отмечаем рост торговой активности. В отличие от предыдущих сессий, когда рынок просто безыдейно консолидировался в боковике, вчера мы начали наблюдать повышенную внутридневную волатильность на подросших оборотах.

В моменте индекс МосБиржи обновлял минимумы последних недель, опускаясь к 2150 п., однако к концу сессии всю просадку удалось выкупить за счет резкого улучшения внешнего фона из-за позитивной статистики по инфляции в США.

Лидеры — золотодобывающие компании (Полюс и Полиметалл), а также весь сектор стали, все еще отыгрывающий позитивные новости по дивидендам НЛМК

Аукцион ОФЗ

Сегодня инвесторам будут по традиции предложены три типа ОФЗ. Размещение будет проходить в объемах допустимых остатков. На этот раз они в сумме составляют внушительные 1,47 трлн руб. Из них 750 млрд руб. приходится на новый флоатер 29022. На этот раз весь его разместить вряд ли получится. В предыдущие два раза, когда Минфин продавал рекордный объем ОФЗ, Центробанк заранее предоставлял по РЕПО огромную ликвидность (по 1 трлн руб.). Но в последние дни крупных сделок РЕПО не проводилось, поэтому новый максимум по размещению маловероятен.

Сильная статистика по инфляции

На мировых фондовых площадках в центре внимания цифры по инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) в ноябре снизился до 7,1% с октябрьских 7,7%. Аналитики ожидали 7,3%. В месячном выражении инфляция выросла на 0,1%, против прогнозных 0,3%.

Рынок акций США, а вслед за ним и все commodities, отреагировали позитивно, отражая рост вероятности более сдержанного подхода ФРС к повышению ставок. Вновь в лидерах сектор энергетики за счет 3%-го подъема нефтяных цен.

Заседание ФРС

Сегодня все ждут повышения ключевой ставки на 50 б.п. до 4,25-4,50%. При этом едва ли комментарии Джерома Пауэлла будут чрезмерно мягкими. Глава ФРС продолжит осторожничать и, вероятно, не даст четкого сигнала о том, что цикл повышения ставки завершится на конкретном уровне.

В то же время рыночные ожидании меняются. После статистики по инфляции резко снизились оценки рынка относительно пикового значения по ставке. На следующем февральском заседании консенсус сместился в пользу повышения на всего 25 б.п., против ожидавшихся 50 б.п. Согласно данным FedWatch Tool, вероятность достижения пика по ставке на уровне 4,75-5,00% оценивается теперь в 63% против 42% неделей ранее. То есть цикл ужесточения может завершиться уже в марте 2023 г.

Tesla уже не та

Капитализация Tesla упала ниже $500 млрд. В последнее время акции выглядят сильно хуже рынка. Во вторник, несмотря на общий рост индекса, бумаги просели еще на 4%, обновив минимальные значения за два года. С максимумов бумаги упали уже на 60%. Впрочем, у других производителей электрокаров ситуация не лучше: акции Rivian в этом году упали на 76%, Lucid — на 79%.