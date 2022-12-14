Он не вернется. Почему доллар больше не будет равен евро
Ноябрьские данные по инфляции США показали ее замедление до самого низкого уровня за год. В ноябре рост цен в годовом выражении составил 7,1% по сравнению с 7,7% в октябре, в то время как во многих других развитых странах инфляция остаётся двузначной. Это может стать предвестником изменений в монетарной политике ведущих стран в следующем году, а именно разница в монетарной политике в основном определяет индекс доллара к основным мировым валютам.
Если в этом году доллар в основном рос к другим валютам, так как ФРС более агрессивно повышала учетную ставку по сравнению с другими центральными банками, то в следующем году ситуация может измениться. В результате, не исключено, что индекс доллара снизится, хотя и не значительно, так как номинально ставки в США продолжат расти, во всяком случае в первой половине года.
Но возвращения к паритету доллара и евро мы все же не ожидаем. В этой связи надо внимательно следить за риторикой ФРС и других центральных банков, плюс ситуация может меняться, поэтому долгосрочные прогнозы всегда не слишком надежны. Да и сам тренд замедления инфляции в Америке не очень устойчив, так как в целом денежно-кредитная политика остается фактически стимулирующей, так как учетная ставка остается существенно ниже уровня текущей инфляции, что является проинфляционным фактором.
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